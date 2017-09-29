«Наработки в области медицинской промышленности в Беларуси дадут возможность делать такие сложные операции, как протезирование аорты»

Новости Беларуси. Будущее – за гибридной кардиохирургией. К очередному шагу в развитии готовы белорусские медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент в стране проведено 264 трансплантации сердца. В семи случаях жизненно важный орган пересадили детям. Юным пациентам такие операции проводятся по достижению 10 лет. Это связано с тем, что пересаженное сердце не растет так быстро, как собственное. В ближайшем будущем белорусские кардиохирурги намерены взять новую планку.

Александр Мрочек, директор Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:

Будущее кардиохирургии – в гибридной хирургии. Поэтому мы закладываем две гибридные операционные в новом проекте операционного блока. И я думаю, что те наработки, которые есть в области медицинской промышленности в республике, даже с нашим активным участием дадут возможность делать такие сложные операции, как протезирование аорты уже в этих операционных.