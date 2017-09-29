«Каждый учитель индивидуален»: в Минске выбрали «Учителя года-2017»

Новости Беларуси. Награждение прошло накануне профессионального праздника. За звание лучшего боролись 68 педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это учителя из разных регионов Беларуси. Самому младшему из них 25. Оценивали мастерство учителей не только ученые, психологи и победители прошлых лет, но и самые строгие критики – дети. Светлана Румянцева, победитель конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2017»:

Перамога – гэта і радасць, і адказназць, і шчасце, напэўна, быць у гэтай прафесіі, і прадаўжэнне, канешне. Гэта ўжо не пачатак, гэта працяг. І, напэўна, яшчэ новыя дасягненні наперадзе.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Само участие в конкурсе обогащает каждого учителя творческим общением со своими коллегами. Каждый учитель индивидуален, он по-своему реализует те образовательные задачи, которые стоят перед ним и прописаны в планах и программах соответствующих.