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«Каждый учитель индивидуален»: в Минске выбрали «Учителя года-2017»

29 сентября 2017 12:44
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Новости Беларуси. Награждение прошло накануне профессионального праздника. За звание лучшего боролись 68 педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Каждый учитель индивидуален»: в Минске выбрали «Учителя года-2017»-1

Это учителя из разных регионов Беларуси. Самому младшему из них 25. Оценивали мастерство учителей не только ученые, психологи и победители прошлых лет, но и самые строгие критики – дети.

Светлана Румянцева, победитель конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2017»:
Перамога – гэта і радасць, і адказназць, і шчасце, напэўна, быць у гэтай прафесіі, і прадаўжэнне, канешне. Гэта ўжо не пачатак, гэта працяг. І, напэўна, яшчэ новыя дасягненні наперадзе.

«Каждый учитель индивидуален»: в Минске выбрали «Учителя года-2017»-4

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:
Само участие в конкурсе обогащает каждого учителя творческим общением со своими коллегами. Каждый учитель индивидуален, он по-своему реализует те образовательные задачи, которые стоят перед ним и прописаны в планах и программах соответствующих.

«Каждый учитель индивидуален»: в Минске выбрали «Учителя года-2017»-6

Конкурс «Учитель года» проходит раз в 3 года. Кроме символа профессионального состязания – «Хрустального журавл» – победительница получит и специальный приз.

# общество # Игорь Карпенко # Фотофакт # Учитель года

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