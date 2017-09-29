Прямой эфир

«Всё на самом высоком уровне»: открытый чемпионат Беларуси по высшему пилотажу проходит в Могилеве

29 сентября 2017 13:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Бочка, штопор, вертикаль и петля. Открытый чемпионат страны по высшему пилотажу проходит в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Всё на самом высоком уровне»: открытый чемпионат Беларуси по высшему пилотажу проходит в Могилеве-1

Чудеса на виражах показывают летчики-спортсмены из Беларуси, России и Латвии. Самое захватывающее зрелище, когда самолеты выполняют фигуры на минимальной высоте – всего в 100 метрах от земли. Каждый летчик демонстрирует обязательную и произвольную программы.

«Всё на самом высоком уровне»: открытый чемпионат Беларуси по высшему пилотажу проходит в Могилеве-3

Тимур Урбанович, летчик-спортсмен:
Самая сложная фигура в данной программе для меня это «восьмерка». Потому что необходимо соблюдать радиусы округлостей. С высоты полета – Могилев город красивый.

«Всё на самом высоком уровне»: открытый чемпионат Беларуси по высшему пилотажу проходит в Могилеве-5

Александра Чеботарева, летчик-спортсмен (Россия):
Конечно, перегрузки до 6-7 единиц. И такое бывает. Но в целом мне это приносит большое удовольствие. Мне всё очень нравится.

«Всё на самом высоком уровне»: открытый чемпионат Беларуси по высшему пилотажу проходит в Могилеве-7

Владимир Котельников, заслуженный мастер спорта России по высшему пилотажу (Россия):
Когда сюда попадаю, здесь, если честно, сразу ностальгия. Потому что в России таких клубов уже нет. Здесь и хорошие самолеты, хороший коллектив, хорошее место, хороший город. Всё на самом высоком уровне.

«Всё на самом высоком уровне»: открытый чемпионат Беларуси по высшему пилотажу проходит в Могилеве-9

Могилевский аэроклуб претендует на проведение Чемпионата мира по высшему пилотажу. В случае победы в 2019 году сюда приедут лучшие спортивные летчики планеты.

# общество # Фотофакт # Авиация

Другие новости рубрики

Все новости
«Каждый учитель индивидуален»: в Минске выбрали «Учителя года-2017»
29 сентября 2017 12:44

«Каждый учитель индивидуален»: в Минске выбрали «Учителя года-2017»

«Наработки в области медицинской промышленности в Беларуси дадут возможность делать такие сложные операции, как протезирование аорты»
29 сентября 2017 12:15

«Наработки в области медицинской промышленности в Беларуси дадут возможность делать такие сложные операции, как протезирование аорты»

Моя цель – дарить тепло людям! Как Анна Ярмолинская стала «телефоном доверия» для пожилых людей
29 сентября 2017 09:45

Моя цель – дарить тепло людям! Как Анна Ярмолинская стала «телефоном доверия» для пожилых людей