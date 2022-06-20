Вячеслав Володин: правовое поле для развития экономики должно быть единым в Союзном государстве

Новости Беларуси. От экономической интеграции до защиты исторической памяти. Парламентарии Беларуси и России наметили пути развития Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Володин, председатель Государственной думы Федерального собрания России:

Нам важно, чтобы как можно быстрее решались вопросы гармонизации законодательства, чтобы можно было развивать экономику, независимо от того, где предприятие находится: на территории России или Беларуси – но правовое поле должно быть единым.