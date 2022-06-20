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Вячеслав Володин: правовое поле для развития экономики должно быть единым в Союзном государстве

20 июня 2022 13:48
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Новости Беларуси. От экономической интеграции до защиты исторической памяти. Парламентарии Беларуси и России наметили пути развития Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Андрей Савиных: «Нам нужен серьезный стратегический диалог на уровне Союзного государства». Читайте здесь.  

Вячеслав Володин: правовое поле для развития экономики должно быть единым в Союзном государстве-1

Вячеслав Володин, председатель Государственной думы Федерального собрания России:  
Нам важно, чтобы как можно быстрее решались вопросы гармонизации законодательства, чтобы можно было развивать экономику, независимо от того, где предприятие находится: на территории России или Беларуси – но правовое поле должно быть единым.  

Владимир Андрейченко: «Белорусско-российские отношения выдержали очень жесткий экзамен». Читайте здесь.  

# Союзное государство # общество # Вячеслав Володин # Фотофакт

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