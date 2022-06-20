С 1 сентября в университетах и школах появится новый факультатив

Новости Беларуси. Новые формы сохранения исторической правды обсудили 20 июня на тематическом семинаре в Министерстве образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже с 1 сентября в школах и университетах появится факультатив, в рамках которого учащимся расскажут о геноциде белорусского народа.

В учебные пособия включат результаты и материалы расследования Генеральной прокуратуры. Напомним, в апреле 2021 года было возбуждено уголовное дело по факту жестокого уничтожения мирного населения советской Беларуси. На данный момент установлено около 500 новых мест захоронений и преступлений нацистов. Кроме того, известно 400 конкретных лиц, причастных к геноциду, в том числе коллаборационистов. Как считают специалисты, чтобы не допустить повторения трагедии, необходимо развивать патриотическое воспитание молодого поколения.

Максим Воронин, заместитель Генерального прокурора Беларуси:

Это нужно делать не только в текущий Год исторической памяти. Это повседневная задача. В первую очередь системы органов образования. Прежде всего, дети должны смальства, с детского сада понимать роль и значение важнейших исторических событий нашего государства, чтобы их правильно оценивать и сохранять ту историческую память, о которой мы говорим.

Сергей Рудый, заместитель министра образования Беларуси:

То, что Генеральная прокуратура больше года проводит глубочайшее исследование, которое дает факты, причинно-следственные связи, дает правду, чтобы мы в учреждениях образования эту правду довели до детей, помогли детям разобраться в том, что происходило, в том, как их прадеды, родственники, соседи защищали свою родину.