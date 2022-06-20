Владимир Андрейченко: «Белорусско-российские отношения выдержали очень жёсткий экзамен»
Новости Беларуси. От экономической интеграции до защиты исторической памяти. Парламентарии Беларуси и России наметили пути развития Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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20 июня Минск стал площадкой для обсуждения широкого круга вопросов на 62-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Большое внимание безопасности жителей обеих стран. В нынешних реалиях в Союзном государстве вынуждены говорить об оборонных инициативах Беларуси и России. Одна из них – ОДКБ. Благодаря ее операции успешно был разрешен конфликт в стране-участнице этой организации Казахстане. Также в условиях гибридной агрессии недружественных стран, союзники намерены усилить не только военную, но и экономическую, продовольственную и информационную безопасность.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Белорусско-российские отношения выдержали очень жесткий экзамен. И несмотря на те санкции, которые были предприняты со стороны коллективного Запада, у нас не произошло обвала нашей экономики.
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