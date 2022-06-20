Владимир Андрейченко: «Белорусско-российские отношения выдержали очень жёсткий экзамен»

20 июня Минск стал площадкой для обсуждения широкого круга вопросов на 62-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Большое внимание безопасности жителей обеих стран. В нынешних реалиях в Союзном государстве вынуждены говорить об оборонных инициативах Беларуси и России. Одна из них – ОДКБ. Благодаря ее операции успешно был разрешен конфликт в стране-участнице этой организации Казахстане. Также в условиях гибридной агрессии недружественных стран, союзники намерены усилить не только военную, но и экономическую, продовольственную и информационную безопасность.