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Андрей Савиных: «Нам нужен серьёзный стратегический диалог на уровне Союзного государства»

20 июня 2022 13:50
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Новости Беларуси. От экономической интеграции до защиты исторической памяти. Парламентарии Беларуси и России наметили пути развития Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2021 год товарооборот между Беларусью и Россией вырос до 38,5 миллиарда долларов. И наши парламентарии предлагают отказаться от иностранной валюты. У Союза может появиться собственная суверенная финансовая система.

Вячеслав Володин: правовое поле для развития экономики должно быть единым в Союзном государстве. Читайте здесь.    

Андрей Савиных: «Нам нужен серьёзный стратегический диалог на уровне Союзного государства»-1

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нам нужен серьезный стратегический диалог на уровне Союзного государства. Нам надо формировать единое мировоззренческое пространство. И мы рассматриваем это как инструмент, который позволит нам не только консолидировать наше общество, наших граждан, но это также и инструмент борьбы против различных провокаций, мировоззренческих выпадов, которые ведутся в отношении нас в рамках той когнитивной войны, которую развязал Запад.

Владимир Андрейченко: «Белорусско-российские отношения выдержали очень жесткий экзамен». Читайте здесь.  

Андрей Савиных: «Нам нужен серьёзный стратегический диалог на уровне Союзного государства»-4

Законотворцы Союзного государства не перестают утверждать, что только вместе жителям Беларуси и России удастся преодолеть все препятствия, которые учиняет Запад. В это непростое время, как никогда, важно помнить и оберегать от внешних посягательств нашу общую многострадальную историю о Великой Отечественной войне.

# Союзное государство # общество # Андрей Савиных # Фотофакт

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