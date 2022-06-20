Андрей Савиных: «Нам нужен серьёзный стратегический диалог на уровне Союзного государства»

Новости Беларуси. От экономической интеграции до защиты исторической памяти. Парламентарии Беларуси и России наметили пути развития Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За 2021 год товарооборот между Беларусью и Россией вырос до 38,5 миллиарда долларов. И наши парламентарии предлагают отказаться от иностранной валюты. У Союза может появиться собственная суверенная финансовая система. Вячеслав Володин: правовое поле для развития экономики должно быть единым в Союзном государстве. Читайте здесь.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Нам нужен серьезный стратегический диалог на уровне Союзного государства. Нам надо формировать единое мировоззренческое пространство. И мы рассматриваем это как инструмент, который позволит нам не только консолидировать наше общество, наших граждан, но это также и инструмент борьбы против различных провокаций, мировоззренческих выпадов, которые ведутся в отношении нас в рамках той когнитивной войны, которую развязал Запад. Владимир Андрейченко: «Белорусско-российские отношения выдержали очень жесткий экзамен». Читайте здесь.