Лукашенко: «Не хватает дисциплины у нас и всё. Единственное. Если бы все делали так, как надо – не было бы проблем»

Что касается выращивания рапса, то здесь Президент отметил, что даже в санкционный период культура пользуется большим спросом. Ведь перерабатывая культуру, из нее «выжимают» максимум. Семена идут на производство масла, жмых и зеленая масса – на корм животным.

Новости Беларуси. Беларусь находится в зоне рискованного земледелия и важно возделывать те культуры, которые подходят под эти условия. Об этом заявил 20 июня Президент Беларуси во время рабочей поездки в Могилевскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну что, Леонид Константинович [Заяц, заместитель председателя Совета Республики – прим. ред.], мешает нам иметь везде такой рапс?

– Александр Григорьевич, и отношение к работе. И Профессиональность технологов, и техническое обеспечение.

Александр Лукашенко:

Не хватает дисциплины у нас и все. Единственное. Если бы все делали так, как надо – не было бы проблем. Поэтому разговор о том, что у нас тракторов не хватает, плугов и сеялок, в этом году надо закончить. Головченко поручил, он посчитал энерговооруженность нашу. Она оказалась не выше мировой средней, а выше европейской. Просто у нас халатно относятся к технике, никто ее не бережет, она стала дорогой. Она стала более сложной. Поэтому надо, чтобы специалисты, руководители ответственно к этому относились. Машина в двор въехала, выехала, вовремя приехала и спрос с механизатора с каждого. Слушай, ничего нового. Мы с тобой это уже проходили. Поэтому беречь надо технику, и вот так работать.