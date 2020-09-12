Вячеслав Хоронеко о новом рекорде: это в первую очередь акция в честь 75-летия Великой Победы

Новости Беларуси. 75 лет Великой Победы – именно этой дате Вячеслав Хоронеко решил посвятить свой новый рекорд. В День города атлет заявил о том, что собирается поднять гирю более 6 000 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К делу спортсмен подошел основательно: обустроил рабочее место, подготовил для себя минеральную воду, несколько питательных батончиков, а также смесь кофе с зеленым чаем.

Каждую тысячу подъемов спортсмен приурочил к какому-то событию, которое повлияло на ход Великой Отечественной войны.

Такие непростые рекорды для Вячеслава ставить не впервой: он уже шесть раз попадал в Книгу Гиннеса.

Однако именно этому своему подвигу атлет придает особый смысл.