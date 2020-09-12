Вячеслав Хоронеко о новом рекорде: это в первую очередь акция в честь 75-летия Великой Победы

Новости Беларуси. 75 лет Великой Победы – именно этой дате Вячеслав Хоронеко решил посвятить свой новый рекорд. В День города атлет заявил о том, что собирается поднять гирю более 6 000 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 75 лет Великой Победы – именно этой дате Вячеслав Хоронеко решил посвятить свой новый рекорд. В День города атлет заявил о том, что собирается поднять гирю более 6 000 раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К делу спортсмен подошел основательно: обустроил рабочее место, подготовил для себя минеральную воду, несколько питательных батончиков, а также смесь кофе с зеленым чаем.
Каждую тысячу подъемов спортсмен приурочил к какому-то событию, которое повлияло на ход Великой Отечественной войны.
Такие непростые рекорды для Вячеслава ставить не впервой: он уже шесть раз попадал в Книгу Гиннеса.
Свой 161-й рекорд по поднятию гири Вячеслав Хоронеко посвятил врачам
Однако именно этому своему подвигу атлет придает особый смысл.
Вячеслав Хоронеко, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса:
Это спортивно-патриотическая акция – в первую очередь акция, даже не рекорд мой – именно посвященная годовщине 75-летия Великой Победы, я бы даже так сказал, человечества над фашизмом. Вспомнить, напомнить всем про наших предков, которые ценой своей жизни, лишений завоевали Победу – в первую очередь. Во вторую, конечно, мы призываем людей заниматься активной физической деятельностью. То есть найти свой вид физической деятельности, который им был бы на пользу.
Несмотря на заявленные 6 000, рекордсмен решил сделать 7 500 подъемов, связав их с цифрой 75. Последние полторы тысячи Вячеслав посвятил штурму Берлина.