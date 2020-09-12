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Милиция выявила 7 активистов создания заторов и аварийных ситуаций на минских проспектах

12 сентября 2020 12:09
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Новости Беларуси. Сотрудники милиции продолжают выявлять лиц, парализовавших работу общественного транспорта и заведений во время несанкционированных массовых мероприятий. По закону они возместят нанесенный ущерб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милиция выявила 7 активистов создания заторов и аварийных ситуаций на минских проспектах-1

Оперативники уже установили семерых «активистов» создания заторов и аварийных ситуаций 6 сентября на столичных проспектах Независимости и Победителей. Их действиям дана правовая оценка, возбуждено уголовное дело. Только в Центральном районе Минска нарушители порядка нанесли ущерб на сумму более 30 тысяч рублей. Все затраты лягут на их плечи.

МВД предупреждает: любые, даже незначительные, нарушения закона будут пресекаться, а виновные в этом – привлекаться к ответственности.

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

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