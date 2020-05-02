Свой 161-й рекорд по поднятию гири Вячеслав Хоронеко посвятил врачам
Новости Беларуси. Белорусский гиревик Вячеслав Хоронеко стал обладателем очередного спортивного рекорда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Достижение зафиксировано Международной федерацией гиревого спорта и Книгой рекордов России, стран СНГ и Балтии «Диво».
Соответствующие сертификаты вручены атлету накануне. Напомним, в начале апреля Хоронеко выполнял жим 24-килограммовой гири, сделав 170 подъемов за 163 секунды.
Вячеслав Хоронеко, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса:
И то, и то приятно. Даже были случаи, когда были неподтвержденные официально как мировые, как национальные, но это все равно мой рекорд. А когда еще дополнительно твою работу оценивают, действительно официально регистрируют, это вдвойне приятно.
Сейчас Хоронеко готовится к «Славянскому базару», на котором надеется установить еще одно высшее мировое достижение. А нынешний рекорд, уже 161-й в карьере, спортсмен посвятил героям нашего времени – врачам.