Свой 161-й рекорд по поднятию гири Вячеслав Хоронеко посвятил врачам

Вячеслав Хоронеко, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса:

И то, и то приятно. Даже были случаи, когда были неподтвержденные официально как мировые, как национальные, но это все равно мой рекорд. А когда еще дополнительно твою работу оценивают, действительно официально регистрируют, это вдвойне приятно.