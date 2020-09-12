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Белорусские военные приняли участие в тренировке Объединённой системы ПВО СНГ

12 сентября 2020 12:04
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Военные семи стран СНГ отработали вопросы боеспособности Объединенной системы противовоздушной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские военные приняли участие в тренировке Объединённой системы ПВО СНГ-1

Были задействованы 130 командных пунктов, стояла цель усовершенствовать систему их взаимодействия.

Белорусские военные приняли участие в тренировке Объединённой системы ПВО СНГ-4

В тренировке были задействованы более 60 истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов, а также подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск, входящих в объединенную систему ПВО Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

# СНГ # общество # Фотофакт

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