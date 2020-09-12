Белорусские военные приняли участие в тренировке Объединённой системы ПВО СНГ

В тренировке были задействованы более 60 истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов, а также подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск, входящих в объединенную систему ПВО Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.