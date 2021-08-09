Александр Лукашенко об интеграции с Россией: мы никогда не были против теснейшего союза, но нас всегда держали на расстоянии

Новости Беларуси. Беларусь никогда не была против теснейшего союза с Россией, но основа любого союза – это одинаковые условия и равноправие. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил 9 августа во время «Большого разговора с Президентом» – встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Основа любого союза – это одинаковые условия, равноправие.

Глава государства отметил, что для людей – обычных граждан двух стран – равноправие во многом обеспечено.

Александр Лукашенко:

Но как можно интегрироваться и делать шаги, если у вас цены на природный газ в два-три раза выше, чем в Беларуси. Любая интеграция без потери государственного суверенитета.