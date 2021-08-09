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Александр Лукашенко: на пике протестов в Минске в 2020 году в них участвовали около 46 тысяч человек

09 августа 2021 09:48
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Новости Беларуси. На пике протестов в 2020 году в Минске в них принимали участие около 46 тысяч человек. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил 9 августа во время «Большого разговора с Президентом» – встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Их на пике было (а есть методика подсчета) 46 тысяч 700 в Минске. Собрали со всей страны. Ну а картинку сделать не проблема. И смотрится впечатляюще.

# Большой разговор с Президентом # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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