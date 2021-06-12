«Вы живёте в великой стране». Александр Лукашенко поздравил россиян и Владимира Путина с Днём России

12 июня наши соседи и партнеры по Союзному государству отмечают День России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
12 июня наши соседи и партнеры по Союзному государству отмечают День России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно 12 июня в Кремле проходит церемония вручения государственных премий. На Красной площади и по всей стране разворачиваются праздничные гулянья. С Днем России от имени белорусского народа и себя лично Владимира Путина и всех россиян поздравил Александр Лукашенко.
Глава государства выразил уверенность, что белорусско-российские отношения, закаленные в противостоянии современным угрозам, будут прирастать новыми перспективными направлениями сотрудничества в интересах обеих стран и народов. Также Александр Лукашенко направил поздравления председателю правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину.