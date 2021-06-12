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«Вы живёте в великой стране». Александр Лукашенко поздравил россиян и Владимира Путина с Днём России

12 июня 2021 13:06
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12 июня наши соседи и партнеры по Союзному государству отмечают День России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вы живёте в великой стране». Александр Лукашенко поздравил россиян и Владимира Путина с Днём России-1

Традиционно 12 июня в Кремле проходит церемония вручения государственных премий. На Красной площади и по всей стране разворачиваются праздничные гулянья. С Днем России от имени белорусского народа и себя лично Владимира Путина и всех россиян поздравил Александр Лукашенко.

«Вы живёте в великой стране». Александр Лукашенко поздравил россиян и Владимира Путина с Днём России-4

Глава государства выразил уверенность, что белорусско-российские отношения, закаленные в противостоянии современным угрозам, будут прирастать новыми перспективными направлениями сотрудничества в интересах обеих стран и народов. Также Александр Лукашенко направил поздравления председателю правительства России Михаилу Мишустину, председателю Совета Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Михаил Мишустин # Валентина Матвиенко # Вячеслав Володин # Фотофакт

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