Школьники и студенты подключились к уборочной кампании в Гродно

Жатва-2024 в самом разгаре. Урожай, по прогнозам аграриев, ожидается заметно выше прошлогоднего. Собрать его важно быстро и до последнего золотого зернышка. К уборочной кампании присоединяются работники промышленных предприятий, военные и даже школьники. Активисты работают в составе студенческих отрядов и по-настоящему гордятся тем, что причастны к такому важному для страны делу. С юными хлеборобами одного из хозяйств Гродненского района пообщались в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборочная страда в самом разгаре и на производственном кооперативе имени Кремко в Гродненском районе. Зерновой клин убран более чем на 40 %. Несмотря на капризные погодные условия, аграрии урожайностью довольны: с гектара получают свыше 100 центнеров. Параллельно убирают озимый рапс и занимаются заготовкой травяных кормов. Как отметил Президент, чтобы все успешно совмещать, важны высокая организация работ, хорошая мотивация и железная дисциплина. А с этим в хозяйстве проблем точно нет.

Виталий Цимбалист, главный агроном производственного кооператива имени В.И. Кремко:

Люди, конечно, в полной степени мотивированы и понимают важность этого дела, так как в основном это все-таки люди из села, знающие, что такое труд и что день этот будет кормить год. Отдаются полностью этой работе, самоотверженно, если надо где-то задержаться на поле.