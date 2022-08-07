«Вы, тупицы, не понимаете, что мы вас спасли». Азарёнок открыл глаза сбежавшим белорусам

Григорий Азаренок, СТВ:

Музыкальные вечера, или реквием по змагарским мечтам. Сегодня будем слушать, анализировать и немного глумиться. Ведь мы уже говорили, что все прогнозы Александра Лукашенко сбылись. А вот вы, змагарики визглявые, поставили не на ту лошадку, проиграли, вылетели, потерялись и смылись. Потому что не знали потаенного. Для начала, болезные, окунемся в вашу атмосферу двухгодичной давности. Это когда вы были счастливы, когда взялись за руки, когда засверкали на вас никчемные одинаковые жалкие улыбочки. И вы пошли атаку. Вы манифестировали себя, вы поднимали свое знамя. Помните?

Ну вы посмотрите на них. Этот буржуазный мирок элитки. Эти выученные улыбки а-ля мы простые, но не очень. Сафьяны и диваны, этот мирок фуксий и трюфелей, пошлейший романтизм кастрюль, комфорта и зефира, сортов кофе и 20 видов колбасы. Вы выстроили под себя эту реальность, не осознавая своей поганой мелочной душонкой, что все это вам дали. Дал Лукашенко, который отвел народ от пропасти. Те бойцы, которые умирали в войне с бандитами. Те инженеры, изобретавшие белорусские комбайны, те крестьяне, которые от зари до зари заводят свои машины, пока вы листаете глянец и валяетесь в гамаке, изнемогая от того, что не тот нынче крем вам из Франции привезли. Паразиты, вы слышать и знать не хотели о стране и о народе. Вы обзавелись всем, кроме власти, и выдвинула ваша среда того, кто эту власть вам пообещал.

Но самое же гнусное – ни одного из тех, кто поучаствовал в этой агитке, ни одного из этих элитариев не было на улице, на которую они позвали. Ни одного. Вы выставили на баррикады урок, уголовников, тупых студентов, фанатов и нацистов. А сами за этим наблюдали, не выпуская бокальчик шампанского, который непременно нужно держать за ножку, а иначе – моветон. И вы разбудили другую силу. Которая бокальчикам предпочитает граненый стакан. Вы бросили вызов, и его приняли. Ну и как? Как вам результат? Как вам перамены? Как вам перамога? Как вам новый мир, который вы сами накликали. А давайте посмотрим. Та же певичка, только вот настроение чуть поменялось.