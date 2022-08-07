«Вы, тупицы, не понимаете, что мы вас спасли». Азарёнок открыл глаза сбежавшим белорусам

От непомерного самомнения до полного краха. Политический обозреватель Григорий Азаренок о пути беглых и антигосударственного движения к абсолютной деградации.
Авторская рубрика «Потаенное» в программе «Неделя» на СТВ.
От непомерного самомнения до полного краха. Политический обозреватель Григорий Азаренок о пути беглых и антигосударственного движения к абсолютной деградации.
Авторская рубрика «Потаенное» в программе «Неделя» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Музыкальные вечера, или реквием по змагарским мечтам. Сегодня будем слушать, анализировать и немного глумиться. Ведь мы уже говорили, что все прогнозы Александра Лукашенко сбылись. А вот вы, змагарики визглявые, поставили не на ту лошадку, проиграли, вылетели, потерялись и смылись. Потому что не знали потаенного. Для начала, болезные, окунемся в вашу атмосферу двухгодичной давности. Это когда вы были счастливы, когда взялись за руки, когда засверкали на вас никчемные одинаковые жалкие улыбочки. И вы пошли атаку. Вы манифестировали себя, вы поднимали свое знамя. Помните?
Ну вы посмотрите на них. Этот буржуазный мирок элитки. Эти выученные улыбки а-ля мы простые, но не очень. Сафьяны и диваны, этот мирок фуксий и трюфелей, пошлейший романтизм кастрюль, комфорта и зефира, сортов кофе и 20 видов колбасы. Вы выстроили под себя эту реальность, не осознавая своей поганой мелочной душонкой, что все это вам дали. Дал Лукашенко, который отвел народ от пропасти. Те бойцы, которые умирали в войне с бандитами. Те инженеры, изобретавшие белорусские комбайны, те крестьяне, которые от зари до зари заводят свои машины, пока вы листаете глянец и валяетесь в гамаке, изнемогая от того, что не тот нынче крем вам из Франции привезли. Паразиты, вы слышать и знать не хотели о стране и о народе. Вы обзавелись всем, кроме власти, и выдвинула ваша среда того, кто эту власть вам пообещал.
Но самое же гнусное – ни одного из тех, кто поучаствовал в этой агитке, ни одного из этих элитариев не было на улице, на которую они позвали. Ни одного. Вы выставили на баррикады урок, уголовников, тупых студентов, фанатов и нацистов. А сами за этим наблюдали, не выпуская бокальчик шампанского, который непременно нужно держать за ножку, а иначе – моветон. И вы разбудили другую силу. Которая бокальчикам предпочитает граненый стакан. Вы бросили вызов, и его приняли. Ну и как? Как вам результат? Как вам перамены? Как вам перамога? Как вам новый мир, который вы сами накликали. А давайте посмотрим. Та же певичка, только вот настроение чуть поменялось.
Да, в этом вашем мирке, в этом доме живет теперь чужой. Для вас чужой. Для вашей среды. Для вашего кафешантана чужой. Белорусский народ. Белорусский мужик. Белорусский селянин. Белорусский силовик. Ну что, нэпманы, открывай. И спилил, только не дерево, а кусты. Кусты сорняков, лжи, подлости, гнилозубого лицемерия. Безжалостно спилил. Вылил в канализацию «Пену дней» Бориса Виана. Растоптал коваными берцами посевы гнилые, выжег огнеметом всех навозных паразитов. И дальше будет это делать. И хороших новостей для вас не будет. И в кафешках, где прячутся на кухне экстремисты, будут вылетать стекла. И кабаки, где дают концерты проституирующие змагарские певички, будут переплавлены в склады вооружений. А в комнатах ваших сидят комиссары и девочек ваших ведут в кабинет.
Григорий Азаренок:
И знаете что? Вы сами это сделали. Вы сами пошли на государство. Так что все по-честному. Но по-честному вы не умеете. Вы же теперь глазками хлопаете – ах, да ничего мы такого не хотели, ах, ну побузили, ну и что такого? Да то, что никогда не простят вам мальчишек, которых машинами давили. Жены, которые ночами мужей своих с улиц ждали, не простят вам никогда. Тех оскорблений и грязи, которые вы вылили на погибших героев-летчиков, не простим вам никогда. Дмитрия Федосюка, святого парня, мы вам не простим. Страница не перевернута, на ней пишутся скрижали вашего наказания, чтобы в плоть вошло, чтобы никогда больше не посмели вы покуситься на святое, на сакральное – на государство наше.
Вы же, «креаклы» и тупицы, не понимаете, что тем самым мы вас спасли. Ведь совершись то, что вы задумали, после расправы над ябатьками, те самые, кто на улице был, нацики да фанаты, урки и экстремисты, они бы к вам пришли. В ваши усадьбы, в ваши кафешки, в ваши IT-парки. И сказали бы: «А ты что, Анечка, на улице 9-го делала. А я вот с ментами дрался. Вставай на колени, я снял штаны». И ты бы встала, Анечка, потому что омоновца рядом уже не было бы. Может, когда-нибудь до вас дойдет это. Но вряд ли.
Григорий Азаренок:
Мы выйдзем шчыльнымі радамі
На вольны родны свой прастор.
Хай Бацька вечна будзе з намі,
А зброду мы дамо адпор!
Помни, сброд, не на тех вы напали. Не прадаецца хата бацькоў. Бацька не прадае, и Бацьку не прадаюць.