Почему в государстве увеличивается роль молодёжи? Ответил сенатор Дмитрий Воронюк

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Каково это – работать с информацией, создавать условия, чтобы эта информация дошла до широких кругов, и понимать, какие вопросы и темы сегодня наиболее актуальные? Об этом, а также о молодежной политике, трудовом воспитании, молодежных объединениях и сохранении исторической памяти мы поговорим с сенатором, заместителем директора – руководителем Пресс-центра республиканского унитарного предприятия «Дом прессы» Дмитрием Воронюком. Какую роль государство играет в молодежной политике? Никита Рачиловский:

Совсем недавно вы являлись руководителем БРСМ. Используете ли вы опыт работы с молодежью в своей деятельности в Совете Республики?

Дмитрий Воронюк, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Любой опыт руководящей работы так или иначе используется в профессиональной деятельности. Что касается БРСМ, то основным нашим правилом было, чтобы не выпячивать себя, чтобы о твоих делах, о делах организации говорили сами люди. Поэтому любой проект, который нами реализовывался и придумывался, был тщательно продуман. Мы всегда думали, например, как он будет реализован в удаленном уголке, в областном центре, в какой-то деревне, в районном центре, в Минске и так далее. Упор был на то, чтобы не где-то лично ходить и говорить, какая наша организация, а упор был направлен на то, чтобы люди говорили о тебе. Самое главное, чтобы были слышны дела, которыми живет организация. Какие вопросы, касающиеся политических партий, будут выноситься в новой Конституции? Никита Рачиловский:

Исходя из опыта работы с молодежью, какие интересные инициативы можно сегодня немножко актуализировать и использовать для реализации государственной молодежной политики?

Дмитрий Воронюк:

В целом молодежь в Беларуси всегда слышит. Любая инициатива, которая коррелирует с развитием Республики Беларусь, с созиданием, всегда будет поддержана, причем абсолютно на любом уровне. Возьмем проект «100 идей для Беларуси» или любой другой проект другой организации, если ты активно себя проявляешь в профсоюзах, в «Белой Руси», в Молодежном парламенте, в БСЖ, есть инициатива – она будет поддержана. Это самое главное. Меня в свое время отучило старшее поколение от словосочетания «социальный лифт», потому что в русском языке, может быть, кажется, что лифт – это нажал и поехал, поэтому мы говорим, что это поступательное развитие. Не лифт, а ступенечки, по которым ты должен приложить усилия и идти вперед. Да, тебя поддержат. Государство сегодня дает все, что необходимо. Но нужно стараться, нужно работать самостоятельно, если мы говорим о банке одаренной и талантливой молодежи. Что касается государственной молодежной политики, очень важно не только поддерживать, но и сопровождать молодых людей. Это не значит, что мы должны все им давать и все делать вместе для молодых специалистов, для студентов, для школьников, – нет. Но, например, в школе себя активно проявлял молодой человек, сдал шикарно экзамен вступительный, поступил. Пусть эта наработка, эта связь останется вместе со школой, с университетом, чтобы в университете знали, какой это молодой человек, как он активен. Дальше он пойдет на предприятие, чтобы там весь его опыт, в том числе общественной деятельности, профессиональной (пусть еще не совсем большой), он шел, продолжался вместе с ним, чтобы руководитель предприятия знал, какой пришел к нему молодой человек. И это сегодня у нас есть. Есть эта система, она выстроена у нас в стране. И за это хочется только поблагодарить и напомнить нашей молодежи, что нужно очень много трудиться. Никита Рачиловский:

Имея достаточный опыт работы сенатором, что вы предложили бы для улучшения законодательства в сфере гражданского общества, молодежной политики, общественных организаций и политических партий?

Дмитрий Воронюк:

Хочется напомнить, что сейчас идет активное обсуждение такого проекта, такого закона. И депутатский корпус, и руководители общественных объединений, политический партий находятся на постоянном контакте. Мы обсуждаем те или иные вопросы. Например, сколько необходимо человек по количественному составу, чтобы организовать общественное объединение или политическую партию? Сколько должно быть лет человеку, чтобы он был членом политической партии. Можно ли в 18 или лучше в 25? Это же осознанно, каждый человек может это сделать. Какой возраст должен быть у молодого или немолодого человека, чтобы он организовал партию? Безусловно, мы понимаем, что должен быть опытный человек. И многое другое, включая и название: что должно входить в название политических партий и общественных объединений, что не должно быть? Дело в том, что здесь никто не хочет вставлять палки в колеса. Мы говорим о том, что сегодня наше законодательство просто осовременивается, оно действительно уже является передовым для многих других стран, потому что у нас новая Конституция. И в рамках Главного закона страны будут шлифоваться, где-то калиброваться все остальные законы. Здорово, что этот закон об общественных объединениях, политических партиях активно обсуждается. Пока он идет в обсуждении, мы не будем говорить о каких-то конкретных моментах. Когда придет этот проект к финальному варианту, думаю, мы с общественностью расскажем об этом в СМИ. Зачем молодежь должна участвовать в ВНС?

Никита Рачиловский:

Какую роль молодежи вы видите в ВНС? Дмитрий Воронюк:

Это очень важный вопрос. Глава государства не раз подчеркивал, что ВНС – это уникальный орган, который должен отражать мнение всей страны, и, конечно же, молодежь здесь должна сыграть и играет очень важную роль. И, Никита, хочется вас поздравить, вы возглавили Молодежный парламент. Это действительно сегодня движущая сила молодежного парламентского движения в Республике Беларусь. Я знаю, что состав ваших ребят увеличился вдвое. Я понимаю, что это и двойная ответственность теперь, но сегодня есть над чем работать и вам, и всем нам вместе. Я уверен, что вы работаете плечом к плечу с депутатами всех уровней, и здесь лучшие из лучших ребят должны войти в состав Всебелорусского молодежного парламента. Потому что сегодня молодые люди отражают сотни тысяч ребят, которые находятся за нашей спиной: их мнения, их желания. Самое главное, что мы не просто представляем молодежь, что вы будете представлять молодежь на ВНС, но мы еще должны повернуться лицом к молодежи и говорить, что сегодня страна делает для молодежи. И говорить об этом тоже молодежи. Не только все идеи доносить в высшие эшелоны власти, но и объяснять молодым ребятам, сколько всего делается, сколько есть возможностей, подчеркивать значимость государства, значимость заботы о каждом молодом человеке. Самое главное – это любовь, которая есть у каждого члена Молодежного парламента. Любовь в сердце к Беларуси должна распространяться, чтобы каждый молодой человек понимал и знал значимость всего того, где мы живем, сколько всего необходимо сделать, чтобы наша Беларусь процветала дальше. Никита Рачиловский:

Большое спасибо за поддержку Молодежного парламента и такие теплые слова в наш адрес.

Дмитрий Воронюк:

По-другому быть не может. Мы всегда работали вместе. Приятно, что сегодня ярких, талантливых ребят видят, слышат, поддерживают. А дальше вам очень много работы предстоит. Почему сейчас в журналисты идут только осознанные люди? Никита Рачиловский:

Председатель Совета Республики Наталья Ивановна Кочанова неоднократно подчеркивала, что одна из ключевых задач парламентариев – это работа с обращениями людей, работа с тем, чтобы люди получали актуальную и правдивую информацию о том, что происходит в стране и за пределами. Как сенатор и заместитель директора – руководитель Пресс-центра какой вы видите наиболее эффективный формат взаимодействия депутатского корпуса и средств массовой информации? Дмитрий Воронюк:

Стоит отметить, что уже существует выработанная система взаимодействия между гражданами и парламентариями: идут постоянно активные встречи с населением, приемы граждан. Эта информация доступна, он есть в интернете, на любой площадке. То есть эта система налажена. Следующий шаг, который нам вместе необходимо развивать, – это переход от технологии пропаганды к технологиям пиара. Это тоже очень важно. Да, есть люди, которые уважаемые в своей профессии, но не все могут правильно и красиво донести информацию, подступиться как-то, сделать так, чтобы это было вкусно, красиво. И это роль СМИ. Это не роль тех профессионалов, которые находятся на местах. Они по-людски, как умеют, доносят эту информацию, но есть специальные профессионалы, которые на наших экранах телевидения, мы их видим, мы их слышим. Приятно понимать и чувствовать мнение, когда это мнение обсуждается в экспертной среде и демонстрируется в программах, телепередачах, которые у нас есть. Но их распространение, чтобы эта нарезочка была и в TikTok, и в лентах Instagram, и где-то в соцсетях... Нам действительно приходится отвоевывать свою точку зрения, причем правдивую. Над этим предстоит очень много работать. Я думаю, что в наших силах все-таки создать свою уникальную площадку, интернет, социальные технологии именно белорусские, быть может, совместно с РФ, где мы сможем также доносить свое мнение и диктовать свои условия.

Никита Рачиловский:

На ваш взгляд, за последние годы сильно ли изменилась профессия журналиста, его авторитет в обществе? Дмитрий Воронюк:

Безусловно. Сегодня журналист – это настоящий боец. Сегодня журналист не просто доносит правду, но он воюет за свое слово и свою правду. Как наш Президент не раз подчеркивал, как говорила Наталья Ивановна, поле боя перенеслось в очень высокий уровень – уровень донесения правды. Когда черное подменяется белым, очень сложно. Нам всегда казалось: что тут воевать, если мы правы, если за нами правда? Оказалось, что нужно не просто ее доносить, но и отвоевывать. Здорово, что сегодня каждый, кто идет в профессию журналиста, он это прекрасно понимает. И я знаю многих ребят, которые есть, кстати, в составе Молодежного парламента, в составе других молодежных организаций, которые не стесняются высказывать свое мнение в своих соцсетях, в сторис в Instagram, где-то на улице, со своими сверстниками. Отстаивают свою точку зрения и декламируют государственную повестку. Это тоже очень важно. Поэтому человек, который может повлиять на мнение, – это каждый гражданин, у которого есть доступ в интернет. Уже стали немножечко другие условия, и если у тебя есть почетное звание и профессия журналиста, это значит, что ты уже на одну планку выше. Это серьезнейшая ответственность. И я рад, что в Беларуси есть такие журналисты, и мы все их, конечно, слушаем и равняемся на них. «Что в этот период еще хочется сделать? Еще как можно больше помочь каждому человеку»

Никита Рачиловский:

Говоря о вашей парламентской деятельности. Какие вы перед собой ставите цели и задачи на оставшееся время 7 созыва Совета Республики? Дмитрий Воронюк:

Лично для меня с самого первого дня стояла цель что-то сделать, чтобы Могилев, родной мой город, откуда я избран, действительно процветал, сделать что-то такое, что всем вместе нам не получается сделать. Например, есть определенные там проблемы со Святым озером, чтобы его очистить. Ведется масштабная работа облисполкомом, горисполкомом, парламентариями и так далее. Может быть, какие-то другие вопросы, связанные со строительством, с природой. Есть какие-то, к примеру, длительные обращения, которые очень давно не решались. И когда получается их решить, то это, наверное, высшая награда. Что в этот период еще хочется сделать? Еще как можно больше помочь каждому человеку.