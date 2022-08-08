«Вы против нас драконовские меры? До свидания!» Как прошла поездка Лукашенко на Миорский металлопрокатный завод
Новости Беларуси. Развивать районы за счет реализации конкретных проектов – требование главы государства. Сегодня, 8 августа, Александр Лукашенко посетил Миорский металлопрокатный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В истории этого молодого предприятия были разные времена. Поначалу производитель активно наращивал объемы производства, а потом столкнулись с рядом сложностей: остановились цеха из-за отсутствия сырья и невозможности выполнять расчеты с кредиторами. Кроме того, частный инвестор оказался нечистым на руку.
Тогда к проблеме подключилось государство и оказало поддержку. Это было личным поручением Президента. Сегодня Александр Лукашенко окончательно расставил все точки – никакого банкротства и антикризисного управляющего.
О будущем выгодного проекта и перспективах для регионов – Ксения Худолей.
Ксения Худолей, политический обозреватель:
Миорский металлопрокатный завод – уникум, его главный козырь – белая жесть толщиной листа 0,1 миллиметра. Так тонко ее раскатывать во всем СНГ умеют только белорусы, а значит потенциал продать нашу продукцию выгодно очень велик. Но сначала нужно разобраться с собственными недоработками.
А точнее с подходами, которые Беларуси не подходят. У Миорского завода недолгая, но уже не самая позитивная история. На старте идею построить металлопрокатный флагман государство поддержало, инвестпроект Президент одобрил в 2014 году, но исполнители обещаний не сдержали. Строительство и ввод в эксплуатацию постоянно затягивали, а когда в декабре 2020-го завод наконец запустили, радовались недолго – наступил полугодовой простой, у кредиторов возникли претензии, в неизвестность попали сотрудники (кто-то даже был вынужден уйти).
Дать рабочих людей в обиду Президент тогда не позволил, взял ситуацию на свой контроль. Вот и сегодня Александр Лукашенко в Миорах, чтобы будущее завода перестало быть туманным.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте начнем с сырья, где находится. Производственный процесс, склад готовой продукции.
Пятый месяц на Миорском заводе вновь слышен шум оборудования, цеха не пустуют. Президенту показывают линейку упаковки – все нужное и востребованное. Но сходит с конвейера готовый продукт лишь благодаря государственной поддержке. Под опеку завод взял «Белцветмет», через него Миоры закупают сырье, рассчитываются за электричество и газ. Но официально предприятие все еще висит над пропастью, не решен вопрос и с руководством.
«Идеальное предприятие превратили в банкрота». Лукашенко недоволен работой Миорского металлопрокатного завода. Подробнее здесь.
Александр Лукашенко:
Кто управляет заводом сегодня? Ты полноправный руководитель завода?
– Так получается.
– Так кто директор? Читайте далее.
Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:
Как вспомогательные, так и основные материалы. До конца года будет обеспечена стабильная поставка всех необходимых материалов.
Александр Лукашенко:
Никакого банкротства, никакого антикризисного управляющего. Будет директор, он будет заниматься кризисом. И надо прекратить всю эту болтовню.
Начать работать без колебаний и оправданий – так Александр Лукашенко видит единственно верную стратегию для Миорского завода. Отражать санкционные нападки можно только эффективно замещая импортные позиции. Это должны хорошо понимать все белорусские компании и работать в тандеме. В отечественную жесть должна быть упакована, к примеру, наша пищевая, парфюмерная и лакокрасочная продукция – это программа минимум.
Александр Лукашенко:
Сегодня мы свободны. Ребята, вы против нас драконовские меры? До свидания! И мы должны выстроить, занять свой рынок.
Если посмотреть на предприятие с технической точки зрения, найти недостатки сложно. Лучшее оборудование, профессиональные кадры и уникальные технологии.
Вот единственный в своем роде станок точной шлифовки «Геркулес», вот белая жесть толщиной на любой вкус. Вот высококлассные специалисты.
Александр Лукашенко:
Ты освоил это все производство. То есть к тебе можно уже молодежь направлять. Ты их будешь готовить.
Куда Беларусь поставляет белую жесть в условиях санкций? Рассказал Сергей Гунько.
В непростой для завода период глава государства не мог не поговорить с сердцем компании – коллективом. Читая в глазах работников немой вопрос: «Что будет дальше?», Президент дает ответ. Честный и, судя по всему, обнадеживающий.
Александр Лукашенко:
Помог и поддержал, но те, кто обещал, сроки сорвали. Читайте далее.
С этого момента многострадальный, но перспективный завод на поруки берет государство. Это значит, что все принципиальные вопросы будут оперативно решены.
Читайте также:
«Пришел на завод – получай квартиру, ушел – до свидания». Лукашенко о том, кому предоставят арендное жилье
«Это завод самый современный, его нельзя угробить». Лукашенко о металлопрокатном предприятии в Миорах
Лукашенко на Миорском заводе: если им надо «золото», которое вы делаете, через Африку, но мы его продадим
Не только вопросы, но и предложения – коллектив к встрече явно подготовился. Так, энергетик завода выступил с инициативой возобновить традицию именовать предприятия в честь знаменитых белорусов.
Президент однозначно «за», если люди заслужили это своим трудом, профессионализмом и поступками. Главное – без популизма и пустых восхвалений.
Аркадий Раловец, начальник прокатно-термического отделения листопрокатного цеха Миорского металлопрокатного завода:
Ситуация была тяжелая во время простоя. У людей не было конкретики, не было понимания, не было уверенности в завтрашнем дне. Сейчас все это появилось.
Владимир Дьяконов, заместитель генерального директора по производству Миорского металлопрокатного завода:
Мы предполагаем, хотим и верим, что здесь люди, которые работают, станут единой технологической семьей, и они будут здесь жить и работать единым мышлением. Коллектив технологический, технология – это самое главное, к чему мы стремимся, а люди здесь прекрасные, работящие.