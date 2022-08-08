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«Вы против нас драконовские меры? До свидания!» Как прошла поездка Лукашенко на Миорский металлопрокатный завод

08 августа 2022 20:07
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Новости Беларуси. Развивать районы за счет реализации конкретных проектов – требование главы государства. Сегодня, 8 августа, Александр Лукашенко посетил Миорский металлопрокатный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В истории этого молодого предприятия были разные времена. Поначалу производитель активно наращивал объемы производства, а потом столкнулись с рядом сложностей: остановились цеха из-за отсутствия сырья и невозможности выполнять расчеты с кредиторами. Кроме того, частный инвестор оказался нечистым на руку.  

«Вы против нас драконовские меры? До свидания!» Как прошла поездка Лукашенко на Миорский металлопрокатный завод-1

Тогда к проблеме подключилось государство и оказало поддержку. Это было личным поручением Президента. Сегодня Александр Лукашенко окончательно расставил все точки – никакого банкротства и антикризисного управляющего.  

О будущем выгодного проекта и перспективах для регионов – Ксения Худолей.  

«Вы против нас драконовские меры? До свидания!» Как прошла поездка Лукашенко на Миорский металлопрокатный завод-4

Ксения Худолей, политический обозреватель:  
Миорский металлопрокатный завод – уникум, его главный козырь – белая жесть толщиной листа 0,1 миллиметра. Так тонко ее раскатывать во всем СНГ умеют только белорусы, а значит потенциал продать нашу продукцию выгодно очень велик. Но сначала нужно разобраться с собственными недоработками.  

А точнее с подходами, которые Беларуси не подходят. У Миорского завода недолгая, но уже не самая позитивная история. На старте идею построить металлопрокатный флагман государство поддержало, инвестпроект Президент одобрил в 2014 году, но исполнители обещаний не сдержали. Строительство и ввод в эксплуатацию постоянно затягивали, а когда в декабре 2020-го завод наконец запустили, радовались недолго – наступил полугодовой простой, у кредиторов возникли претензии, в неизвестность попали сотрудники (кто-то даже был вынужден уйти).  

«Вы против нас драконовские меры? До свидания!» Как прошла поездка Лукашенко на Миорский металлопрокатный завод-7

Дать рабочих людей в обиду Президент тогда не позволил, взял ситуацию на свой контроль. Вот и сегодня Александр Лукашенко в Миорах, чтобы будущее завода перестало быть туманным.  

«Вы против нас драконовские меры? До свидания!» Как прошла поездка Лукашенко на Миорский металлопрокатный завод-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Давайте начнем с сырья, где находится. Производственный процесс, склад готовой продукции.  

Пятый месяц на Миорском заводе вновь слышен шум оборудования, цеха не пустуют. Президенту показывают линейку упаковки – все нужное и востребованное. Но сходит с конвейера готовый продукт лишь благодаря государственной поддержке. Под опеку завод взял «Белцветмет», через него Миоры закупают сырье, рассчитываются за электричество и газ. Но официально предприятие все еще висит над пропастью, не решен вопрос и с руководством.  

​«Идеальное предприятие превратили в банкрота». Лукашенко недоволен работой Миорского металлопрокатного завода. Подробнее здесь.  

«Вы против нас драконовские меры? До свидания!» Как прошла поездка Лукашенко на Миорский металлопрокатный завод-13

Александр Лукашенко:  
Кто управляет заводом сегодня? Ты полноправный руководитель завода?  

– Так получается.  
– Так кто директор? Читайте далее.  

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:  
Как вспомогательные, так и основные материалы. До конца года будет обеспечена стабильная поставка всех необходимых материалов.  

«Вы против нас драконовские меры? До свидания!» Как прошла поездка Лукашенко на Миорский металлопрокатный завод-16

Александр Лукашенко:  
Никакого банкротства, никакого антикризисного управляющего. Будет директор, он будет заниматься кризисом. И надо прекратить всю эту болтовню.  

Начать работать без колебаний и оправданий – так Александр Лукашенко видит единственно верную стратегию для Миорского завода. Отражать санкционные нападки можно только эффективно замещая импортные позиции. Это должны хорошо понимать все белорусские компании и работать в тандеме. В отечественную жесть должна быть упакована, к примеру, наша пищевая, парфюмерная и лакокрасочная продукция – это программа минимум.  

Александр Лукашенко:  
Сегодня мы свободны. Ребята, вы против нас драконовские меры? До свидания! И мы должны выстроить, занять свой рынок.  

Если посмотреть на предприятие с технической точки зрения, найти недостатки сложно. Лучшее оборудование, профессиональные кадры и уникальные технологии.  

«Вы против нас драконовские меры? До свидания!» Как прошла поездка Лукашенко на Миорский металлопрокатный завод-19

Вот единственный в своем роде станок точной шлифовки «Геркулес», вот белая жесть толщиной на любой вкус. Вот высококлассные специалисты.  

«Вы против нас драконовские меры? До свидания!» Как прошла поездка Лукашенко на Миорский металлопрокатный завод-22

Александр Лукашенко:  
Ты освоил это все производство. То есть к тебе можно уже молодежь направлять. Ты их будешь готовить.  

Куда Беларусь поставляет белую жесть в условиях санкций? Рассказал Сергей Гунько.  

«Вы против нас драконовские меры? До свидания!» Как прошла поездка Лукашенко на Миорский металлопрокатный завод-25

В непростой для завода период глава государства не мог не поговорить с сердцем компании – коллективом. Читая в глазах работников немой вопрос: «Что будет дальше?», Президент дает ответ. Честный и, судя по всему, обнадеживающий.  

Александр Лукашенко:  
Помог и поддержал, но те, кто обещал, сроки сорвали. Читайте далее.  

С этого момента многострадальный, но перспективный завод на поруки берет государство. Это значит, что все принципиальные вопросы будут оперативно решены.  

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«Вы против нас драконовские меры? До свидания!» Как прошла поездка Лукашенко на Миорский металлопрокатный завод-28

Не только вопросы, но и предложения – коллектив к встрече явно подготовился. Так, энергетик завода выступил с инициативой возобновить традицию именовать предприятия в честь знаменитых белорусов.  

«Вы против нас драконовские меры? До свидания!» Как прошла поездка Лукашенко на Миорский металлопрокатный завод-31

Президент однозначно «за», если люди заслужили это своим трудом, профессионализмом и поступками. Главное – без популизма и пустых восхвалений.  

«Вы против нас драконовские меры? До свидания!» Как прошла поездка Лукашенко на Миорский металлопрокатный завод-34

Аркадий Раловец, начальник прокатно-термического отделения листопрокатного цеха Миорского металлопрокатного завода:  
Ситуация была тяжелая во время простоя. У людей не было конкретики, не было понимания, не было уверенности в завтрашнем дне. Сейчас все это появилось.  

«Вы против нас драконовские меры? До свидания!» Как прошла поездка Лукашенко на Миорский металлопрокатный завод-37

Владимир Дьяконов, заместитель генерального директора по производству Миорского металлопрокатного завода:  
Мы предполагаем, хотим и верим, что здесь люди, которые работают, станут единой технологической семьей, и они будут здесь жить и работать единым мышлением. Коллектив технологический, технология – это самое главное, к чему мы стремимся, а люди здесь прекрасные, работящие.  

«Вы против нас драконовские меры? До свидания!» Как прошла поездка Лукашенко на Миорский металлопрокатный завод-40

Визит Александра Лукашенко прояснил многое в судьбе завода и его коллектива. Руководству рабочий день вручил портфель стратегических задач, сотрудникам подарил стимул работать на реальный, а не мифический результат.  

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Петр Пархомчик # Сергей Гунько # Аркадий Раловец # Владимир Дьяконов # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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