«Вы против нас драконовские меры? До свидания!» Как прошла поездка Лукашенко на Миорский металлопрокатный завод

Новости Беларуси. Развивать районы за счет реализации конкретных проектов – требование главы государства. Сегодня, 8 августа, Александр Лукашенко посетил Миорский металлопрокатный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В истории этого молодого предприятия были разные времена. Поначалу производитель активно наращивал объемы производства, а потом столкнулись с рядом сложностей: остановились цеха из-за отсутствия сырья и невозможности выполнять расчеты с кредиторами. Кроме того, частный инвестор оказался нечистым на руку.

Тогда к проблеме подключилось государство и оказало поддержку. Это было личным поручением Президента. Сегодня Александр Лукашенко окончательно расставил все точки – никакого банкротства и антикризисного управляющего. О будущем выгодного проекта и перспективах для регионов – Ксения Худолей.

Ксения Худолей, политический обозреватель:

Миорский металлопрокатный завод – уникум, его главный козырь – белая жесть толщиной листа 0,1 миллиметра. Так тонко ее раскатывать во всем СНГ умеют только белорусы, а значит потенциал продать нашу продукцию выгодно очень велик. Но сначала нужно разобраться с собственными недоработками. А точнее с подходами, которые Беларуси не подходят. У Миорского завода недолгая, но уже не самая позитивная история. На старте идею построить металлопрокатный флагман государство поддержало, инвестпроект Президент одобрил в 2014 году, но исполнители обещаний не сдержали. Строительство и ввод в эксплуатацию постоянно затягивали, а когда в декабре 2020-го завод наконец запустили, радовались недолго – наступил полугодовой простой, у кредиторов возникли претензии, в неизвестность попали сотрудники (кто-то даже был вынужден уйти).

Дать рабочих людей в обиду Президент тогда не позволил, взял ситуацию на свой контроль. Вот и сегодня Александр Лукашенко в Миорах, чтобы будущее завода перестало быть туманным.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте начнем с сырья, где находится. Производственный процесс, склад готовой продукции. Пятый месяц на Миорском заводе вновь слышен шум оборудования, цеха не пустуют. Президенту показывают линейку упаковки – все нужное и востребованное. Но сходит с конвейера готовый продукт лишь благодаря государственной поддержке. Под опеку завод взял «Белцветмет», через него Миоры закупают сырье, рассчитываются за электричество и газ. Но официально предприятие все еще висит над пропастью, не решен вопрос и с руководством. ​«Идеальное предприятие превратили в банкрота». Лукашенко недоволен работой Миорского металлопрокатного завода. Подробнее здесь.

Александр Лукашенко:

Кто управляет заводом сегодня? Ты полноправный руководитель завода? – Так получается.

– Так кто директор? Читайте далее. Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси:

Как вспомогательные, так и основные материалы. До конца года будет обеспечена стабильная поставка всех необходимых материалов.

Александр Лукашенко:

Никакого банкротства, никакого антикризисного управляющего. Будет директор, он будет заниматься кризисом. И надо прекратить всю эту болтовню. Начать работать без колебаний и оправданий – так Александр Лукашенко видит единственно верную стратегию для Миорского завода. Отражать санкционные нападки можно только эффективно замещая импортные позиции. Это должны хорошо понимать все белорусские компании и работать в тандеме. В отечественную жесть должна быть упакована, к примеру, наша пищевая, парфюмерная и лакокрасочная продукция – это программа минимум. Александр Лукашенко:

Сегодня мы свободны. Ребята, вы против нас драконовские меры? До свидания! И мы должны выстроить, занять свой рынок. Если посмотреть на предприятие с технической точки зрения, найти недостатки сложно. Лучшее оборудование, профессиональные кадры и уникальные технологии.

Вот единственный в своем роде станок точной шлифовки «Геркулес», вот белая жесть толщиной на любой вкус. Вот высококлассные специалисты.

Александр Лукашенко:

Ты освоил это все производство. То есть к тебе можно уже молодежь направлять. Ты их будешь готовить. Куда Беларусь поставляет белую жесть в условиях санкций? Рассказал Сергей Гунько.

Не только вопросы, но и предложения – коллектив к встрече явно подготовился. Так, энергетик завода выступил с инициативой возобновить традицию именовать предприятия в честь знаменитых белорусов.

Президент однозначно «за», если люди заслужили это своим трудом, профессионализмом и поступками. Главное – без популизма и пустых восхвалений.

Аркадий Раловец, начальник прокатно-термического отделения листопрокатного цеха Миорского металлопрокатного завода:

Ситуация была тяжелая во время простоя. У людей не было конкретики, не было понимания, не было уверенности в завтрашнем дне. Сейчас все это появилось.