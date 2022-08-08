Куда Беларусь поставляет белую жесть в условиях санкций? Рассказал Сергей Гунько

Новости Беларуси. Развивать районы за счет реализации конкретных проектов – требование главы государства. Сегодня, 8 августа, Александр Лукашенко посетил Миорский металлопрокатный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В истории этого молодого предприятия были разные времена. Поначалу производитель активно наращивал объемы производства, а потом столкнулись с рядом сложностей: остановились цеха из-за отсутствия сырья и невозможности выполнять расчеты с кредиторами. Кроме того, частный инвестор оказался нечистым на руку.

Тогда к проблеме подключилось государство и оказало поддержку. Это было личным поручением Президента. Сегодня Александр Лукашенко окончательно расставил все точки – никакого банкротства и антикризисного управляющего. Как символ нового этапа жизни завода. Президенту в Миорах подарили миниатюрный рулон жести. Подробнее здесь. Сейчас до полной производственной мощности заводу еще далеко. Из возможных 150 тысяч тонн белой жести в год здесь пока готовы произвести лишь 43. При этом проблем со спросом нет, даже несмотря на санкционный период. Изначальная ориентация на Европу с лихвой окупится другими рынками – было бы, что предложить.