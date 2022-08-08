Куда Беларусь поставляет белую жесть в условиях санкций? Рассказал Сергей Гунько

Новости Беларуси. Развивать районы за счет реализации конкретных проектов – требование главы государства. Сегодня, 8 августа, Александр Лукашенко посетил Миорский металлопрокатный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В истории этого молодого предприятия были разные времена. Поначалу производитель активно наращивал объемы производства, а потом столкнулись с рядом сложностей: остановились цеха из-за отсутствия сырья и невозможности выполнять расчеты с кредиторами. Кроме того, частный инвестор оказался нечистым на руку.
Тогда к проблеме подключилось государство и оказало поддержку. Это было личным поручением Президента. Сегодня Александр Лукашенко окончательно расставил все точки – никакого банкротства и антикризисного управляющего.
Как символ нового этапа жизни завода. Президенту в Миорах подарили миниатюрный рулон жести. Подробнее здесь.
Сейчас до полной производственной мощности заводу еще далеко. Из возможных 150 тысяч тонн белой жести в год здесь пока готовы произвести лишь 43. При этом проблем со спросом нет, даже несмотря на санкционный период. Изначальная ориентация на Европу с лихвой окупится другими рынками – было бы, что предложить.
Сергей Гунько, директор ОАО «Белцветмет»:
Рынок Российской Федерации – 295 тысяч тонн, из которых 140 – это был импорт из Европейского союза, Китая, Казахстана. Это та доля, которую мы в первую очередь должны заместить. Следующий большой рынок – это, конечно, рынок Республики Беларусь, он 30 тысяч тонн. Весь этот объем, мы обещали Президенту, полностью заменим. Он полностью импортировался из различных стран – дальняя дуга, конечно, это Африка. Там нет таких производств, которые производят белую жесть (подробнее в видеоматериале).
Мы ведем сегодня переговоры с африканскими странами, арабским миром для того, чтобы поставлять туда продукцию. Есть клиенты, заинтересованные сейчас в отрабатывании логистических поставок. И рынок Средней Азии. Он небольшой, маржинальность высокая. 50 % – мы ставим для такого рынка такую задачу. Вот это комплекс мер, который необходимо будет провести по продажам, по рынкам, должен вывести нас к максимальной производственной мощности данного предприятия в 2024 году.