Губернатор Брестской области: 20 хозяйств уже завершили уборочную, мы начинаем помогать друг другу

Важное достижение отметили на полях хозяйства «АгроНива» Каменецкого района. Неслучайно именно здесь собрались и труженики хлебной нивы, и руководство региона. Кроме миллионной тонны, каменецкие аграрии принимали поздравления с намолотом зерна в 100 тысяч тонн. Хлеборобам вручили памятные подарки. Коллективы художественной самодеятельности подготовили творческие номера.

Юрий Шулейко, председатель Брестского областного исполнительного комитета:

Урожай неплохой. 20 хозяйств области уже завершили уборочную кампанию. Мы начинаем помогать друг другу. Буквально завтра-послезавтра на Барановичи уходит порядка 15 комбайнов, автомобили, которые будут помогать тому району, потому что там созревание хлебов происходит гораздо позже. Сегодня действительно есть вал зерна. Он больше прошлого года. Мы сегодня смело можем декларировать фактически по всем культурам. Это плюс 4 центнера. Как и обещали мы главе государства, 1,6 миллиона каравая в Брестчине должно быть к завершению уже – с кукурузой – всей уборочной кампании.