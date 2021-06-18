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Алексей Авдонин: «Такие элементы всегда ориентированы на получение максимального куша, на возможность стать олигархами»

18 июня 2021 11:06
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Новости Беларуси. Цветная революция как инструмент для создания правового хаоса. И как заработать на госперевороте? Очередное расследование наших коллег. В фильме «Мародеры» корреспонденты АТН рассказали, чем могла обернуться цветная революция не только для обычных людей, но и для крупнейших госпредприятий. Снижение зарплат, рост цен, тотальная приватизация госактивов – это лишь некоторые возможные последствия «перемен», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снижение зарплат, рост цен, тотальная приватизация. Как хотели заработать на госперевороте?

Алексей Авдонин: «Такие элементы всегда ориентированы на получение максимального куша, на возможность стать олигархами»-1

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Когда государство слабеет, когда у государства начинаются кризисы, такие элементы всегда ориентированы на получение максимального куша, на возможность стать олигархами в очень короткий период времени. И многие, те, которые идентифицируют себя предпринимателями (мелкими, средними), всегда мечтают стать крупными, стать теми предпринимателями, теми бизнесменами, которые уже сами определяют, какое правовое поле должно быть в этом государстве. То есть они уже определяют экономическую политику.

# Национальная безопасность # общество # Алексей Авдонин # Фотофакт

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