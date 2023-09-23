«Вы никому очки втирать не сможете». Лукашенко прошёлся по проблемным пунктам сельского хозяйства страны

Новости Беларуси. Накануне большой разговор о будущем аграрной отрасли состоялся в Солигорске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявил в ходе пленарного заседания республиканского совещания о развитии животноводства Президент Беларуси, девизом в агропромышленном секторе отныне станет железная безоговорочная дисциплина: трудовая, финансовая и технологическая.

В начале семинара глава государства обратился к ответственным лицам с вопросом, где есть проблемы. И хоть все промолчали, после Александр Лукашенко подробно прошелся по каждому пункту. Темпы наращивания производства молока низкие, средняя продуктивность стада за 2022 год поднялась только на 2 %, но это несерьезный показатель.

Отдельный вопрос – скотоводство. Из года в год снижается поголовье – за пять лет более чем на 100 тысяч голов. Основная причина – падеж. Вместо того чтобы решать проблему, отдельные руководители скрывают цифры. За 2023 год возбуждено 205 уголовных дел, связанных с сокрытием падежа. Также контролирующие органы докладывают: недоукомплектовано порядка 16 тысяч скотомест. Притом, что в стране строят новые МТК. Поручение Александра Лукашенко – разобраться.