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Ярмарка «Мінскі кірмаш» будет работать на выходных около Дворца спорта

23 сентября 2023 08:02
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Новости Беларуси. В эти выходные на площадке у Дворца спорта развернется большая ярмарка «Мінскі кірмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ярмарка «Мінскі кірмаш» будет работать на выходных около Дворца спорта-1

Полсотни производителей из разных регионов страны представят мясную, молочную, плодоовощную, рыбную продукцию, бакалейные товары, кондитерские изделия, соления, мед и многое другое. Не обойдется и без концертной программы. Самодеятельные артисты порадуют зрителей любимыми в народе песнями и танцами. Помимо нынешних выходных, праздник торговли у Дворца спорта будет организован еще 14-15 октября, а также 4 и 5 ноября.

# Ярмарки в Минске # общество # Фотофакт

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