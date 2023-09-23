Ярмарка «Мінскі кірмаш» будет работать на выходных около Дворца спорта

Новости Беларуси. В эти выходные на площадке у Дворца спорта развернется большая ярмарка «Мінскі кірмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полсотни производителей из разных регионов страны представят мясную, молочную, плодоовощную, рыбную продукцию, бакалейные товары, кондитерские изделия, соления, мед и многое другое. Не обойдется и без концертной программы. Самодеятельные артисты порадуют зрителей любимыми в народе песнями и танцами. Помимо нынешних выходных, праздник торговли у Дворца спорта будет организован еще 14-15 октября, а также 4 и 5 ноября.