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«Вы – элита белорусской армии». Президент поздравил военнослужащих и ветеранов сил спецопераций с Днём десантников

02 августа 2021 07:37
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Новости Беларуси. День десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси традиционно отмечается 2 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вы – элита белорусской армии». Президент поздравил военнослужащих и ветеранов сил спецопераций с Днём десантников-1

Они способны выполнять практически любые задачи: от разведки на территории условного противника до уничтожения незаконного бандформирования.

В Беларуси 2 августа отмечают День десантников и сил специальных операций

С праздником военнослужащих-десантников поздравил Президент.

«Вы – элита белорусской армии». Президент поздравил военнослужащих и ветеранов сил спецопераций с Днём десантников-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы – элита белорусской армии, для которой защита Родины – и профессия, и смысл жизни. Умение побеждать в самых сложных условиях, беспримерные доблесть и мужество воздушно-десантные войска проявили на полях сражений Великой Отечественной войны, в горах Афганистана, других горячих конфликтах, многократно подтверждая незыблемость законов десантного братства и справедливость легендарного, проверенного в боях девиза «Никто, кроме нас».

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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