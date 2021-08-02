«Вы – элита белорусской армии». Президент поздравил военнослужащих и ветеранов сил спецопераций с Днём десантников

Новости Беларуси. День десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси традиционно отмечается 2 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они способны выполнять практически любые задачи: от разведки на территории условного противника до уничтожения незаконного бандформирования.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы – элита белорусской армии, для которой защита Родины – и профессия, и смысл жизни. Умение побеждать в самых сложных условиях, беспримерные доблесть и мужество воздушно-десантные войска проявили на полях сражений Великой Отечественной войны, в горах Афганистана, других горячих конфликтах, многократно подтверждая незыблемость законов десантного братства и справедливость легендарного, проверенного в боях девиза «Никто, кроме нас».