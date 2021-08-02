Здесь обучаются лучшие. Гродненский медвуз стал победителем международного конкурса в Канаде

Новости Беларуси. Больше сотни медалистов, у 97 % поступивших средний балл аттестата выше 80. Гродненский медицинский университет держит планку вуза, куда поступают абитуриенты с самыми высокими баллами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Кроткова, ректор Гродненского государственного медицинского университета:

Эта встреча как зарождение новой традиции – еще до начала учебного года принять в свои ряды лучших, чтобы эти ребята с самых первых дней ощутили, что их здесь ждут.

Сразу 7 человек стали лучшими абитуриентами Гродненского медуниверситета. Какую награду они получили?