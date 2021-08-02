Сразу 7 человек стали лучшими абитуриентами Гродненского медуниверситета. Какую награду они получили?

Новости Беларуси. Больше сотни медалистов, у 97 % поступивших средний балл аттестата выше 80. Гродненский медицинский университет держит планку вуза, куда поступают абитуриенты с самыми высокими баллами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подводя итоги приемной кампании на бюджет, с поступлением наиболее результативных новоиспеченных студентов поздравила лично ректор. Первые строчки рейтинга в вузе у семи человек. Большинство родом из Гродно и Гродненской области, одна девушка из Борисова. Здесь обучаются лучшие. Гродненский медвуз стал победителем международного конкурса в Канаде

Они все набрали по результатам централизованного тестирования свыше 380 баллов, у четырех человек 100-балльные сертификаты. Мечта стать врачом у вчерашних абитуриентов получила реальные очертания – они зачислены на первый курс Гродненского медуниверситета и получили право носить значки этого вуза, а их дают только лучшим.