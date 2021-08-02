Они способны выполнять любые задачи. В Беларуси 2 августа отмечают День десантников и сил специальных операций

Несколько поколений воинов в голубых беретах прославились, сражаясь на полях Великой Отечественной войны, в Афганистане, участвуя в других локальных конфликтах. Их доблесть – пример для нынешних защитников Беларуси. У всех на слуху бригады мобильных сил: 38-я в Бресте, 103-я в Витебске и 5-я отдельная бригада специального назначения в Марьиной Горке. Они способны выполнять практически любые задачи: от разведки на территории условного противника до уничтожения незаконного бандформирования. Сейчас представители этого рода войск готовятся к совместному стратегическому учению Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад-2021».