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Они способны выполнять любые задачи. В Беларуси 2 августа отмечают День десантников и сил специальных операций

02 августа 2021 06:06
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Новости Беларуси. Доблестный праздник. День десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси традиционно отмечается 2 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они способны выполнять любые задачи. В Беларуси 2 августа отмечают День десантников и сил специальных операций-1

Несколько поколений воинов в голубых беретах прославились, сражаясь на полях Великой Отечественной войны, в Афганистане, участвуя в других локальных конфликтах. Их доблесть – пример для нынешних защитников Беларуси. У всех на слуху бригады мобильных сил: 38-я в Бресте, 103-я в Витебске и 5-я отдельная бригада специального назначения в Марьиной Горке. Они способны выполнять практически любые задачи: от разведки на территории условного противника до уничтожения незаконного бандформирования. Сейчас представители этого рода войск готовятся к совместному стратегическому учению Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад-2021».

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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