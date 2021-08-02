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«Роскосмос» показал первое видео из модуля «Наука». Олег Новицкий вместе с Петром Дубровым открыли люки на его борт

02 августа 2021 07:04
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Новости Беларуси. «Роскосмос» показал первое видео из модуля «Наука», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Роскосмос» показал первое видео из модуля «Наука». Олег Новицкий вместе с Петром Дубровым открыли люки на его борт-1

Примечательно, что на кадрах с МКС, размещенных на YouTube-канале госкорпорации, наш земляк Олег Новицкий вместе с космонавтом Петром Дубровым открывают люки в новый российский модуль и вплывают в него.

«Роскосмос» показал первое видео из модуля «Наука». Олег Новицкий вместе с Петром Дубровым открыли люки на его борт-4

Запуска «Науки» в космос пришлось ждать 14 лет, но установленное на его борту оборудование позволяет решать самые актуальные задачи: от экспериментов по производству полупроводников в невесомости до отработки технологий, важных для будущих пилотируемых полетов к дальним планетам Солнечной системы.

# Космос # общество # Олег Новицкий # Пётр Дубров # Фотофакт

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