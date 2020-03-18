«Вы думаете, мы тут сидим сложа руки?» Кочанова рассказала, что делают в Беларуси для борьбы с коронавирусом

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Меры принимаются адекватные той ситуации, которая происходит в нашей стране. Сегодня никакой чрезвычайной ситуации в нашей стране нет. Практически каждый день на нашем телевидении выступают официальные представители Министерства здравоохранения.

Я такой же человек, как все, и моя семья точно такая. Мы точно так же ходим во все магазины. Мои внуки ходят в школу и всё остальное. Вы что думаете – мы тут сидим просто так, сложа руки? Я должна вас заверить в том, что есть должностные лица, люди ответственные, которые несут ответственность за всё, что происходит в нашей стране, и принимают меры в соответствии с той ситуацией, которая складывается. Поэтому не волнуйтесь: мы держим тут всё на контроле.

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