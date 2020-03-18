«Вы думаете, мы тут сидим сложа руки?» Кочанова рассказала, что делают в Беларуси для борьбы с коронавирусом

Новости Беларуси. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова выслушала проблемы белорусов во время прямой телефонной линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За помощью обратились 25 человек.
«Обратная связь очень важна для нас». На какие вопросы Наталья Кочанова ответила белорусам во время телефонной линии
Не обошли вниманием и волнующую тему распространения коронавируса. Одна из собеседниц Натальи Кочановой, проявляя активную позицию, поинтересовалась, какие меры принимаются для безопасности людей.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Меры принимаются адекватные той ситуации, которая происходит в нашей стране. Сегодня никакой чрезвычайной ситуации в нашей стране нет. Практически каждый день на нашем телевидении выступают официальные представители Министерства здравоохранения.
Я такой же человек, как все, и моя семья точно такая. Мы точно так же ходим во все магазины. Мои внуки ходят в школу и всё остальное. Вы что думаете – мы тут сидим просто так, сложа руки? Я должна вас заверить в том, что есть должностные лица, люди ответственные, которые несут ответственность за всё, что происходит в нашей стране, и принимают меры в соответствии с той ситуацией, которая складывается. Поэтому не волнуйтесь: мы держим тут всё на контроле.
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Некоторые вопросы нашли решение еще во время прямой линии, другие взяты на карандаш и направлены на рассмотрение компетентным органам.
Череду телефонных разговоров и личных приемов граждан сенаторы продолжат на следующей неделе. 25 марта встречу проведет председатель Постоянной комиссии по международным делам и нацбезопасности Сергей Рачков.