Возможно ли в Беларуси сделать капремонт дома за 5 дней?

Проблемы в сфере ЖКХ обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Минжилкомхоз: «Собрание по капитальному ремонту жилого дома должно производиться до начала его обследования»

Геннадий Калёнов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости в Беларуси:

Такие вещи, как в развитых европейских странах, иногда даже просто невозможно сделать. Например, ещё 20 лет назад в Германии научились делать капитальный ремонт 260-квартирного панельного дома за 5 рабочих дней. Полностью с чистовой отделкой. Но у нас это невозможно. Не потому что министерство не пыталось это сделать. Они, действительно, такой эксперимент проводили.

Но я просто разговаривал непосредственно с исполнителями, с рабочими. Они говорят: «Родной, а ты знаешь, что вот в этом доме на улице Кедышко высота этажей отличается на 7 сантиметров? Они разные. Ширина балконов отличается на 5-6 сантиметров – они разные. И зайдёшь в каждую квартиру, и там у каждого человека трубопроводы проведены совершенно по-разному».

То есть что делают европейцы: они делают заготовки, у них дисциплина, порядок, нигде никаких перепланировок и всё до миллиметра одинаковое. Имея одинаковые заготовки, они приходят в одинаковые квартиры и очень быстро делают ремонт. У нас это сделать просто невозможно. Невозможно, нет! Всё разное. И наши граждане должны понимать, что вот уход от порядка, он даёт огромные затраты их детям, внукам, когда придёт время капитального ремонта. Такой ремонт с хаосом сделать дешёво просто невозможно! То есть если люди хотят, чтобы это было в будущем быстро и качественно, они сегодня уже должны думать. Вот простой пример, вот это – объём знаний, которым должен обладать немецкий собственник квартиры.