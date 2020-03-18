«Мобильное приложение, при привязке потребителя к адресу, позволяет его информировать обо всех аварийных ситуациях либо плановых работах»

Проблемы в сфере ЖКХ обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Геннадий Акстилович, начальник управления по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Внедрение системы 115. Если мы даже отбросим основную цель этой системы, то есть круглосуточный приём от населения, от потребителя заявок на какую-то проблему в сфере жилищно-коммунального хозяйства, то потенциал принятия управленческих решений на региональном уровне, на областном уровне здесь очень большой. Поскольку само программное обеспечение позволяет в себе концентрировать то, что волнует конкретный населённый пункт, то, что волнует конкретный жилой дом. И исходя из этого, уже на уровне местной власти принимать решение в части выработки графиков текущего или капитального ремонта. Это, действительно, огромный потенциал, и который реализуется уже, в настоящее время. В частности, ЦИТ Мингорисполкома уже внедрил мобильное приложение, которое при привязке потребителя к определённому адресу, позволяет его информировать обо всех аварийных ситуациях либо планируемых плановых каких-то работах, которые будут производиться в жилом доме. То есть потребитель получит извещение путём мобильного приложения о том, что завтра у вас, условно говоря, будет отключаться горячая вода.

Возможно ли в Беларуси сделать капремонт дома за 5 дней?

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ

Если вернуться к капитальному ремонту – можно ли какие-то вещи показывать через эти приложения – за что платишь, как платишь, за какие услуги в сфере капитального ремонта?