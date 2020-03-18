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  • «Мобильное приложение, при привязке потребителя к адресу, позволяет его информировать обо всех аварийных ситуациях либо плановых работах»

«Мобильное приложение, при привязке потребителя к адресу, позволяет его информировать обо всех аварийных ситуациях либо плановых работах»

18 марта 2020 13:55
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Проблемы в сфере ЖКХ обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Геннадий Акстилович, начальник управления по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Внедрение системы 115. Если мы даже отбросим основную цель этой системы, то есть круглосуточный приём от населения, от потребителя заявок на какую-то проблему в сфере жилищно-коммунального хозяйства, то потенциал принятия управленческих решений на региональном уровне, на областном уровне здесь очень большой. Поскольку само программное обеспечение позволяет в себе концентрировать то, что волнует конкретный населённый пункт, то, что волнует конкретный жилой дом. И исходя из этого, уже на уровне местной власти принимать решение в части выработки графиков текущего или капитального ремонта. Это, действительно, огромный потенциал, и который реализуется уже, в настоящее время. В частности, ЦИТ Мингорисполкома уже внедрил мобильное приложение, которое при привязке потребителя к определённому адресу, позволяет его информировать обо всех аварийных ситуациях либо планируемых плановых каких-то работах, которые будут производиться в жилом доме. То есть потребитель получит извещение путём мобильного приложения о том, что завтра у вас, условно говоря, будет отключаться горячая вода.

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Игорь Марзалюк, ведущий СТВ
Если вернуться к капитальному ремонту – можно ли какие-то вещи показывать через эти приложения – за что платишь, как платишь, за какие услуги в сфере капитального ремонта?

«Мобильное приложение, при привязке потребителя к адресу, позволяет его информировать обо всех аварийных ситуациях либо плановых работах» -1

Оксана Гайдук, заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Не можно, а нужно.

Геннадий Акстилович:
Да, нужно. Я тоже бы так сказал, потому что это одна из потенциально приоритетных задач, над которой мы работаем. То есть в рамках каждой жилищно-коммунальной услуги выработать, скажем так, точки опоры. То есть тот перечень работ, который обязателен к исполнению, который потребитель сможет проконтролировать. Условно говоря, если взять услугу технического обслуживания жилого дома, то вот здесь у потребителя возникает, как правило, очень много вопросов: «А что делается? Мы не видим этого!»

Игорь Марзалюк:
За что платим – это важнейший вопрос.

Геннадий Акстилович:
А в действительности, если разложить то, что делает эксплуатирующая организация за месяц, условно говоря, –  это, действительно, большой объём работы, который предусмотрен технологическим процессом.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Геннадий Акстилович

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