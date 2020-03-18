«Обратная связь очень важна для нас». На какие вопросы Наталья Кочанова ответила белорусам во время телефонной линии

Новости Беларуси. Когда важно каждое обращение. 18 марта спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова выслушала проблемы белорусов во время прямой телефонной линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем, белорусы не только просили содействия в решении личных вопросов, но и вносили свои предложения по улучшению законодательства.

На беспрерывной связи с людьми председатель Совета Республики провела около 3 часов. За помощью обратились 25 человек. Среди волнующих вопросов – земельные и трудовые споры, жилищная политика, работа коммунальщиков и многое другое.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Люди обращались с тем, чтобы проинициировать что-то. Мне очень было приятно, когда я разговаривала с людьми, которые говорили свои предложения по развитию их города, их района. Говорили о том месте, где они живут.

Где-то говорили о проблемах, которые касаются лично каждого человека – это земельные вопросы, вопросы проведения капитального ремонта, сноса, вырубки зеленых насаждений. То есть те вопросы, которые касаются и относятся к компетенции жилищно-коммунального хозяйства.

Были вопросы, которые касались работы в небольших районных центрах. Сегодня звучал вопрос по Лынтупам, по Ивью. О том, что люди хотели бы иметь работу с более достойной заработной платой.

Эта обратная связь очень важна для нас, потому что сегодня, например, когда люди звонили и говорили о том, что они не получали ответов от местных органов власти, куда обращались, вот такого быть не должно. Мы обязательно возьмем это на контроль, проверим.