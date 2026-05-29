Макроэкономическая стабильность и повышение качества жизни – Лукашенко назвал базовые цели ЕАЭС

Макроэкономическая стабильность и повышение качества жизни остаются базовыми целями ЕАЭС – на это обратил внимание Президент Беларуси, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане. Показатели прошедшей пятилетки свидетельствуют о том, что Союз последовательно движется в этом направлении. ВВП государств «пятерки» за этот период вырос на более чем 16,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с тем глава нашего государства указал на необходимость исправлять ситуацию в промышленной политике Евразийского экономического союза. Механизм стимулирования кооперации запущен, но масштаб и эффект пока незначительные. Одновременно создаются дублирующие производства. Актуальные вопросы евразийской повестки в эти минуты обсуждаются на на расширенном заседании с участием делегаций стран-наблюдателей. Повестка саммита предельно насыщена – предстоит рассмотреть около двух десятков важнейших вопросов. В центре внимания – укрепление международной торговли, упрощение таможенных правил и запуск новых промышленных проектов. Отдельный акцент – на внедрении искусственного интеллекта в реальный сектор экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поддерживаем идею развития искусственного интеллекта, в том числе совместными усилиями. Притом делать это нужно осознанно, понимая, что мы делаем, а не бежать за какой-то модой. И хайповать, тем более, на этом. Вместе с тем, мы не должны допустить размывание договорных обязательств за счет новых технологических решений, которые тяготеют к национальной компетенции, но прямо влияют на работу внутреннего рынка ЕАЭС. Знаете, что-то придумаем, обзовем искусственным интеллектом, и сделаем так, что это наносит вред существующему порядку. И в торговле, и в других вопросах. Например, цифровизация системы госзакупок, которая призвана обеспечить оперативность процедур и не создавать цифровые барьеры для участников из других государств-членов.