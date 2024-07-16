Введён режим ЧС! Какие регионы Беларуси больше всего пострадали от урагана?

Президент держит на личном контроле ликвидацию последствий стихии, которая обрушилась на юго-восточную часть Беларуси. Вчера и сегодня в максимально интенсивном темпе восстанавливают наиболее пострадавшие регионы. Детально про обстановку Александру Лукашенко докладывают руководители областей и вице-премьер Анатолий Сивак, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гомельской области уже сумели возобновить подачу воды, бригады энергетиков со всей страны восстанавливают электроснабжение в самых труднодоступных местах. Тем временем убытки подсчитывают и аграрии – во время непогоды пострадали посевы зерновых и кукурузы. Репортаж о тех, кто ветер не сеял, но бурю познал. Президент взял на контроль ликвидацию последствий стихии в регионах. Подробности.

Из-за урагана, который обрушился на юго-восток страны, в Гомельской области ввели режим ЧС. Пострадали 249 населенных пунктов в 15 районах. Энергетики по-прежнему восстанавливают электроснабжение в самых пострадавших точках – Калинковичах и Лельчицах, а в Мозыре и вовсе пришлось перезапускать ТЭЦ и две крупнейшие высоковольтные межрегиональные линии. Для бесперебойной работы критически важной социальной инфраструктуры и организаций АПК доставили в регион и подключили дополнительные дизель-генераторы. Общими усилиями всех служб удалось возобновить в регионе подачу воды. Также в Гомельской области запустили прямые телефонные линии для пострадавших.

Александру Лукашенко детально об обстановке докладывают руководители областей и вице-премьер Анатолий Сивак, председатели Могилевского, Минского и, наиболее подробно, Гомельского облисполкомов. Именно ситуации в Гомельской области, которая более всех пострадала от удара стихии, уделено особое внимание. Президентом даны необходимые поручения по оперативному устранению последствий непогоды руководителям ряда министерств и ведомств, а также первому вице-премьеру Николаю Снопкову и вице-премьерам Анатолию Сиваку и Петру Пархомчику. Они в постоянном режиме были на связи с главой государства с докладами о ходе работ на местах и выполнении поручений.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

Главное поручение Президента – жестко сокращать сроки. Все на это должно быть направлено. Хочу поблагодарить людей, которые работают там в тяжелых условиях, поблагодарить людей, которые понимают ситуацию. Задачи поставлены. И по Мозырю по часам они поставлены, и по предприятиям, но мы не можем одномоментно рубильником включить все нагрузки. У нас тоже нагрузки пока в этом регионе ограничены в целом. В данном случае вышло из строя все. То есть у нас такого не было, у нас чаще всего те ураганы, которые проходили, выводили из строя распределительную сеть и одну-две линии высоковольтных. Мы же здесь потерли и генерацию, то есть была остановлена ТЭЦ. Подробности в видео.

Восстановительные работы продолжаются и в Брестской области. В агрогородке Лопатино Пинского района, где серьезно пострадали 63 дома, к местным жителям выехал сенатор Михаил Русый. Усилия местных властей, чтобы люди как можно быстрее смогли вернуться в свои дома.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Задача поставлена, чтобы буквально за 3 дня до выходных максимально все было сделано. Люди над своими домами имели крыши. Дано поручение Пинскому горисполкому несколько усилить еще строителей. Люди должны знать и помнить одно, что есть власть, власть в беде не оставит.

Убытки подсчитывают и местные аграрии. Хозяйство «Лопатино» потеряло до 60 % урожая. Решено пересевать, а то, что удастся собрать – сегодня техника позволяет работать с полеглым зерном – отправят на корм. Всего по стране ураган повредил 27 тысяч гектаров полей – больше всего в Гомельской, Минской и Брестской областях. Но объемы повреждений от урагана в разы меньше, чем от прошлогодней засухи, отмечают специалисты. Вес каравая если и снизится, то незначительно.