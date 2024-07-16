Президент взял на контроль ликвидацию последствий стихии в регионах

Президент Александр Лукашенко держит на личном контроле ликвидацию последствий стихии, которая обрушилась на юго-восточную часть Беларуси. Вчера и сегодня, 16 июля, в максимально интенсивном темпе под контролем главы государства восстанавливают наиболее пострадавшие регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александру Лукашенко детально об обстановке докладывают руководители областей и вице-премьер Анатолий Сивак, председатели Могилевского, Минского и (наиболее подробно) Гомельского облисполкома. Именно ситуации в Гомельской области, которая более всех пострадала от удара стихии, уделено особое внимание. Президентом даны необходимые поручения по оперативному устранению последствий непогоды руководителям ряда министерств и ведомств, а также первому вице-премьеру Николаю Снопкову и вице-премьерам Анатолию Сиваку и Петру Пархомчику. Они в постоянном режиме были на связи с главой государства с докладами о ходе работ на местах и выполнении поручений.

Сложная обстановка остается в Гомельской области, где ввели режим ЧС. Во время непогоды пострадали 249 населенных пунктов в 15 районах. Под ударом оказались автомобильные и железнодорожные пути сообщения, работа систем водо- и электроснабжения. Более тысячи населенных пунктов в момент стихии остались обесточенными. На этот момент электричество восстановили в 397, причем в 50 еще ночью. Энергетикам все это время помогают сотрудники МЧС световыми мачтами и лесхозы для расчистки проходов. В регион направили дополнительные бригады специалистов со всей страны.

Александр Жуковский, заместитель начальника Гомельских районных сетей филиала «Гомельские электрические сети» РУП «Гомельэнерго»:

С утра восстановлено электроснабжение двух населенных пунктов. И сейчас, где мы работаем, после окончания работ и включения данной линии, будут полностью включены в работу населенные пункты Рандовка, Пионер, Прибор, Новая Буда. Продолжаем работать, будем работать, чтобы восстановить в кротчайшие сроки. Вице-премьеру Анатолию Сиваку главой государства было поручено до утра 16 июля обеспечить разбор образовавшихся завалов, восстановить работу всей инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:

За достаточно короткий срок сделать максимум. Это главное получение. И оно было продиктовано тем, что эта ситуация, как докладывалось главе государства, ранее энергосистема особенно с такой ситуацией не встречалась. Мы потеряли фактически все мощности, генерирующие энергоснабжающие линии Мозыря и прилегающие районы. Ветер был аномально высокий, и это привело к большому разрушению высоковольтных линий. К сегодняшнему утру более 50 % линий высоковольтных, 26 % тоже, с учетом того что 6 % как резервные работали, мы тоже восстановили. Это позволяет перебрасывать электроэнергию в соответствующие районы.