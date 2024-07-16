Минск и Бишкек планируют подписать дорожную карту по развитию сотрудничества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Минск и Бишкек планируют подписать дорожную карту по развитию сотрудничества, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Об этом шла речь во время встречи председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Беларуси Эрболом Султанбаевым. Документ планируют подписать в рамках празднования в Минске Дня города. Также представители деловых кругов Бишкека получили приглашение принять участие в экономическом бизнес-форуме в белорусской столице.
Эрбол Султанбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси:
Здесь направлений очень много может быть. Это и промышленная кооперация, и сфера легкой промышленности, и сельскохозяйственный сектор. Я думаю, учитывая тот индустриальный, промышленный, культурный потенциал наших столиц, обязательно мы должны найти точки соприкосновения и нарастить уже имеющиеся наши точки соприкосновения.
Отметим, в 2008 году Минск и Бишкек стали городами-побратимами. Стороны активно сотрудничают. Товарооборот между белорусской столицей и Кыргызстаном с января по май 2024 года составил 50 миллионов рублей. Минск поставляет в центральноазиатскую страну тракторы, моторные транспортные средства и медпрепараты. В свою очередь, наши предприятия закупают в Кыргызстане запчасти для тракторов, стекло, печатные схемы.