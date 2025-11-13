В Беларуси указом Президента усилили меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков

В Беларуси усилены антинаркотические меры. Президент подписал указ, согласно которому Национальный банк организует информационное взаимодействие между правоохранительными органами и поставщиками платежных услуг по обмену информацией о платежных операциях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обработка и передача информации о таких операциях осуществляется посредством автоматизированной системы обработки инцидентов Национального банка. Следственному комитету и МВД предоставлено право на приостановление расходных операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на срок до 10 суток при наличии соответствующей информации. Документ направлен на повышение эффективности противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.