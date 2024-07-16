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В Минске возложили цветы к монументу «Беларусь Партизанская»

16 июля 2024 17:39
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В Минске прошло возложение цветов к монументу «Беларусь Партизанская», рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске возложили цветы к монументу «Беларусь Партизанская»-1

Памятный митинг приурочен к 80-летию со дня проведения в Минске парада белорусских партизан. У памятника собрались более 200 человек. Это представители Минского городского совета депутатов, общественного объединения Белая Русь и молодежь. К монументу легли ярко-алые гвоздики, память погибших почтили минутой молчания.

В Минске возложили цветы к монументу «Беларусь Партизанская»-4

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Мы не должны забывать о таких датах, почему? Потому что те люди не просто отстояли нашу страну, не просто выстояли в эти лихие годы, но они потом еще пришли с фронта и восстановили нашу страну. Мы им пришли поклониться, вместе отдать эту дань памяти и сказать им спасибо за Победу и тот подвиг, который они совершили.

В Минске возложили цветы к монументу «Беларусь Партизанская»-7

Парад белорусских партизан в честь освобождения столицы от немецко-фашистских захватчиков прошел 80 лет назад на бывшем ипподроме в Минске и прилегающих к нему улицах. Участвовали в нем 30 партизанских бригад и 2 отдельных отряда.

# Государственная политика # общество # Артем Цуран

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