В Минске возложили цветы к монументу «Беларусь Партизанская»

В Минске прошло возложение цветов к монументу «Беларусь Партизанская», рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В Минске прошло возложение цветов к монументу «Беларусь Партизанская», рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Памятный митинг приурочен к 80-летию со дня проведения в Минске парада белорусских партизан. У памятника собрались более 200 человек. Это представители Минского городского совета депутатов, общественного объединения Белая Русь и молодежь. К монументу легли ярко-алые гвоздики, память погибших почтили минутой молчания.
Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Мы не должны забывать о таких датах, почему? Потому что те люди не просто отстояли нашу страну, не просто выстояли в эти лихие годы, но они потом еще пришли с фронта и восстановили нашу страну. Мы им пришли поклониться, вместе отдать эту дань памяти и сказать им спасибо за Победу и тот подвиг, который они совершили.
Парад белорусских партизан в честь освобождения столицы от немецко-фашистских захватчиков прошел 80 лет назад на бывшем ипподроме в Минске и прилегающих к нему улицах. Участвовали в нем 30 партизанских бригад и 2 отдельных отряда.