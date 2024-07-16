В Минске возложили цветы к монументу «Беларусь Партизанская»

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Мы не должны забывать о таких датах, почему? Потому что те люди не просто отстояли нашу страну, не просто выстояли в эти лихие годы, но они потом еще пришли с фронта и восстановили нашу страну. Мы им пришли поклониться, вместе отдать эту дань памяти и сказать им спасибо за Победу и тот подвиг, который они совершили.