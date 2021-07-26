Вузы Беларуси завершают приём документов на бюджет

Новости Беларуси. Белорусские вузы завершают прием документов от абитуриентов на бюджетные места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минимум времени на размышление и у тех, кто планирует учиться платно на факультете, где предстоит сдавать внутренний вступительный экзамен. 26 юля для них также последний день подачи заявлений.