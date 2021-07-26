Прямой эфир

Вузы Беларуси завершают приём документов на бюджет

26 июля 2021 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские вузы завершают прием документов от абитуриентов на бюджетные места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вузы Беларуси завершают приём документов на бюджет-1

Минимум времени на размышление и у тех, кто планирует учиться платно на факультете, где предстоит сдавать внутренний вступительный экзамен. 26 юля для них также последний день подачи заявлений.

Вузы Беларуси завершают приём документов на бюджет-4

Общий план приема в 50 учреждений высшего образования страны в 2021 году составляет около 55 тысяч студентов.

Вузы Беларуси завершают приём документов на бюджет-7

Читайте также:

Престиж профессии растёт. Узнали у абитуриентов, почему они хотят поступить в БГПУ

В БГУ в 2021-м появились новые специальности. Рассказываем о них

«У меня есть мечта – стать министром энергетики». Узнали у абитуриентов, почему они хотят учиться именно в БНТУ

# Вступительная кампания # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Снижена лучевая нагрузка на пациента. В Гомельской областной больнице появился новый томограф
26 июля 2021 06:39

Снижена лучевая нагрузка на пациента. В Гомельской областной больнице появился новый томограф

С 1 августа самолёты из Минска в Москву, Сочи и Краснодар будут летать чаще
26 июля 2021 05:22

С 1 августа самолёты из Минска в Москву, Сочи и Краснодар будут летать чаще

Престиж профессии растёт. Узнали у абитуриентов, почему они хотят поступить в БГПУ
25 июля 2021 20:30

Престиж профессии растёт. Узнали у абитуриентов, почему они хотят поступить в БГПУ