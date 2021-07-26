Снижена лучевая нагрузка на пациента. В Гомельской областной больнице появился новый томограф

Новости Беларуси. В здравоохранении Беларуси продолжается техническая модернизация. Новый компьютерный томограф начал работу в Гомельской областной клинической больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аппарат стоимостью более миллиона рублей заменил устаревшее оборудование. Более высокое разрешение, новые опции и увеличенная пропускная способность – все это сокращает время исследования более чем в четыре раза. Кроме того, снижена лучевая нагрузка на организм пациента. Новый томограф повысит доступность современных диагностических методик для жителей области и поможет выявлять на более ранних стадиях сердечно-сосудистые, онкологические и другие заболевания.

Владимир Бугаков, главный врач Гомельской областной клинической больницы:

Аппарат, конечно, намного больше разрешающей способности. Позволяет более мобильно обследовать тот поток пациентов, который нуждаются в этом виде исследования. За счет этого сокращается время пребывания под рентгеновскими лучами. И, конечно, то диагностическое изображение, которое дает аппарат, позволяет гораздо точнее и правильнее установить диагноз.