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Снижена лучевая нагрузка на пациента. В Гомельской областной больнице появился новый томограф

26 июля 2021 06:39
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Новости Беларуси. В здравоохранении Беларуси продолжается техническая модернизация. Новый компьютерный томограф начал работу в Гомельской областной клинической больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снижена лучевая нагрузка на пациента. В Гомельской областной больнице появился новый томограф-1

Аппарат стоимостью более миллиона рублей заменил устаревшее оборудование. Более высокое разрешение, новые опции и увеличенная пропускная способность – все это сокращает время исследования более чем в четыре раза. Кроме того, снижена лучевая нагрузка на организм пациента. Новый томограф повысит доступность современных диагностических методик для жителей области и поможет выявлять на более ранних стадиях сердечно-сосудистые, онкологические и другие заболевания.

Снижена лучевая нагрузка на пациента. В Гомельской областной больнице появился новый томограф-4

Владимир Бугаков, главный врач Гомельской областной клинической больницы:
Аппарат, конечно, намного больше разрешающей способности. Позволяет более мобильно обследовать тот поток пациентов, который нуждаются в этом виде исследования. За счет этого сокращается время пребывания под рентгеновскими лучами. И, конечно, то диагностическое изображение, которое дает аппарат, позволяет гораздо точнее и правильнее установить диагноз.

Снижена лучевая нагрузка на пациента. В Гомельской областной больнице появился новый томограф-7

С начала 2021 года в больницах Гомельской области установлено пять новых компьютерных томографов. До конца года в регионе появится еще один современный аппарат. Им планируют оснастить Чечерскую центральную районную больницу.

# Учреждения здравоохранения # общество # Владимир Бугаков # Фотофакт

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