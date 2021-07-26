Прямой эфир

С 1 августа самолёты из Минска в Москву, Сочи и Краснодар будут летать чаще

26 июля 2021 05:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск и Москву свяжут еще несколько авиарейсов. Это взаимное решение обеих сторон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения в графике полетов появятся с 1 августа. В неделю количество рейсов увеличится до 20.

С 1 августа самолёты из Минска в Москву, Сочи и Краснодар будут летать чаще-1

Сейчас самолеты между обеими столицами летают в два раза реже. Дополнительные рейсы также организуют из Сочи и Краснодара. С частотой три раза в неделю из этих российских городов лайнеры будут летать в Минск.

Пересмотреть все аспекты авиасообщения и вернуться к допандемийному графику – поручение президентов Беларуси и России ответственным ведомствам.

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Престиж профессии растёт. Узнали у абитуриентов, почему они хотят поступить в БГПУ
25 июля 2021 20:30

Престиж профессии растёт. Узнали у абитуриентов, почему они хотят поступить в БГПУ

«Я люблю этот труд». Замглавы Жлобина за рулём комбайна поделилась первым опытом уборочной
25 июля 2021 20:23

«Я люблю этот труд». Замглавы Жлобина за рулём комбайна поделилась первым опытом уборочной

В БГУ в 2021-м появились новые специальности. Рассказываем о них
25 июля 2021 20:17

В БГУ в 2021-м появились новые специальности. Рассказываем о них