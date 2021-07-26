С 1 августа самолёты из Минска в Москву, Сочи и Краснодар будут летать чаще

Изменения в графике полетов появятся с 1 августа. В неделю количество рейсов увеличится до 20.

Новости Беларуси. Минск и Москву свяжут еще несколько авиарейсов. Это взаимное решение обеих сторон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас самолеты между обеими столицами летают в два раза реже. Дополнительные рейсы также организуют из Сочи и Краснодара. С частотой три раза в неделю из этих российских городов лайнеры будут летать в Минск.

Пересмотреть все аспекты авиасообщения и вернуться к допандемийному графику – поручение президентов Беларуси и России ответственным ведомствам.