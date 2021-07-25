В БГУ в 2021-м появились новые специальности. Рассказываем о них

Новости Беларуси. На неделе стартовала приемная кампания в высшие и средние учебные заведения. 50 000 абитуриентов, установленные сроки подачи документов и конкурс на место. В вузах страны постарались сделать приемную кампанию более удобной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документы на бюджет можно подать по 26 июля, на платную форму обучения – по 9 августа. Для некоторых вузов сроки могут отличаться.

Один из столичных вузов осенью отметит вековой юбилей. Уже сейчас обновляют корпуса, реконструируют университетский дворик. Неспроста БГУ считают ведущим в стране. Здесь примут порядка 5 000 абитуриентов. Востребованы специальности, связанные с IT-сферой, математикой и информатикой. В тренде также международные отношения.