Престиж профессии растёт. Узнали у абитуриентов, почему они хотят поступить в БГПУ
Новости Беларуси. На неделе стартовала приемная кампания в высшие и средние учебные заведения. 50 000 абитуриентов, установленные сроки подачи документов и конкурс на место. В вузах страны постарались сделать приемную кампанию более удобной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документы на бюджет можно подать по 26 июля, на платную форму обучения – по 9 августа. Для некоторых вузов сроки могут отличаться.
Юлия Денисенко, корреспондент:
В педуниверситете своя особенность. Основная часть абитуриентов – те, кто последние годы в школах практиковали преподавание. Более 4 000 ребят в нашей стране – выпускники педклассов. И только у 2 000 шанс на диплом вуза.
Алексей Боровик в ближайшем будущем учитель в пятом поколении. Его педагогическая династия началась еще с прапрадедушки, который работал историком в польско-литовской школе. Затем сестра прабабушки, бабушка, тетя, мама и папа. Несмотря на это, решение парня поступить в педуниверситет слегка обескуражило родных, но, без сомнения, порадовало. Ведь у династии будет продолжение.
Алексей Боровик, абитуриент БГПУ:
Я выбрал специальность «социальная и психолого-педагогическая помощь», в первую очередь потому что мне нравится коммуницировать с людьми, мне нравится решать конфликты между ними. И вообще, это очень полезная специальность для общества, что я считаю непременно важным.
Опыт педагогики передают не только близкие, но и занятия в профильном педклассе. Дни самоуправления в школе – возможность почувствовать себя учителем. А искренний интерес и практика – готовое методическое портфолио. В нем кладезь программ, планов занятий и личных публикаций. Поступить с багажом знаний гораздо легче. Для молодых умов здесь особое правило зачисления – собеседование.
Александр Жук, ректор БГПУ:
По принципу педагогических классов сегодня работают и другие классы: спортивно-педагогические, аграрные классы, то есть опыт, который более пяти лет назад был начат и реализован, сегодня говорит о том, что эта система себя оправдывает. Радует, что и парни идут на педспециальности. По прошлым годам мы видим, что у нас на некоторые факультеты более 40 % парней поступает. Это говорит о том, что в последние годы престиж педагогической профессии растет.
Ежегодно цифры набора согласуются. Работодатель, ректорат и Министерство образования мониторят этот вопрос в соответствии с реальной потребностью сектора экономики, промышленности и других сфер. Специалисты советуют ориентироваться не только на эмоции, но и на спрос рынка, чтобы после вручения диплома получить трудовую книжку.
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Насколько наполняется рынок, насколько он востребован – из-за этого и выстраивается рейтинг тех или иных специальностей от года в год. Это медицинские специальности, IT-сфера, экономический блок.
В 2021 году новшеством стал и диапазон мониторинга хода подачи заявлений. С 10 баллов он понизился до 5. Теперь абитуриент более четко видит свою позицию в списках и может вовремя перебросить документы. Только сделать это важно вовремя. С собой обязательно взять паспорт, оригинал документа об образовании, фото, медицинскую справку и, если есть, подтверждение о льготах.
В БГУ в 2021-м появились новые специальности. Рассказываем о них – подробнее здесь.