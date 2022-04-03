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Второй после Минска. Вокруг какого белорусского города появится своё кольцевое движение?

03 апреля 2022 18:07
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Новости Беларуси. С наступлением весны появляется и сезонная проблема. Как ее называют профессионалы, критическая ямочность. Ради справедливости, белорусское дорожное полотно дырками не сверкает. Но всегда есть к чему стремиться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Узнали, сколько стоит ремонт дорог республиканского значения. Подробнее здесь.

Второй после Минска. Вокруг какого белорусского города появится своё кольцевое движение?-1

Чему прочности не занимать, так это бетонке. Взять ту же вторую кольцевую. Такая трасса изначально дороже асфальтной, но служит в 3-4 раза дольше. Это покрытие и близко нельзя сравнивать с советскими аналогами, технологии ушли далеко вперед. Но главный козырь – полное импортозамещение. Все материалы отечественного производства.

Второй после Минска. Вокруг какого белорусского города появится своё кольцевое движение?-4

Григорий Глазко, заместитель начальника главного управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Мы планируем открыть движение по объекту «Юго-западный обход Могилева». Длина участка порядка 11,5 километра, то есть покрытие выполнено из цементобетона. Ближайшие планы – дальнейшая реализация проекта дороги Р53 (Слобода – Новосады), то есть борисовское направление. Она и дальше будет в цементобетонном исполнении. Дорога М3 (Минск – Витебск) от Минска до Плещениц.

Второй после Минска. Вокруг какого белорусского города появится своё кольцевое движение?-7

Могилев станет вторым после столицы белорусским городом с кольцевым движением. Еще 10 лет назад вопрос о строительстве объездной был спорным. Сейчас уже очевидно – новый маршрут не только разгрузит улицы, но и наладит логистику свободной экономической зоны, которая стремительно развивается в последнее время. Оденут ее в высокопрочный бетон.

Второй после Минска. Вокруг какого белорусского города появится своё кольцевое движение?-10

Сейчас все силы брошены на возведение моста через Днепр. Это индивидуальный проект, разработанный могилевским предприятием – единственным заводом в стране, которому под силу такие сооружения.

Второй после Минска. Вокруг какого белорусского города появится своё кольцевое движение?-13

Евгений Гринюк, главный инженер предприятия «Протос»:
Проект сделан исключительно на основе наших белорусских разработок, адаптирован под наши местные условия. Сама конструкция моста, его структура получилась настолько ажурной и необычной, что это один из немногих проектов, который нам удалось выполнить в металле.

Как весенние ямы испытывают подвеску на прочность. Подробнее здесь.

# Автодороги Беларуси # общество # Григорий Глазко # Евгений Гринюк # Константин Герцев # Фотофакт

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