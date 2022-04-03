Второй после Минска. Вокруг какого белорусского города появится своё кольцевое движение?

Новости Беларуси. С наступлением весны появляется и сезонная проблема. Как ее называют профессионалы, критическая ямочность. Ради справедливости, белорусское дорожное полотно дырками не сверкает. Но всегда есть к чему стремиться, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Узнали, сколько стоит ремонт дорог республиканского значения. Подробнее здесь.

Чему прочности не занимать, так это бетонке. Взять ту же вторую кольцевую. Такая трасса изначально дороже асфальтной, но служит в 3-4 раза дольше. Это покрытие и близко нельзя сравнивать с советскими аналогами, технологии ушли далеко вперед. Но главный козырь – полное импортозамещение. Все материалы отечественного производства.

Григорий Глазко, заместитель начальника главного управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

Мы планируем открыть движение по объекту «Юго-западный обход Могилева». Длина участка порядка 11,5 километра, то есть покрытие выполнено из цементобетона. Ближайшие планы – дальнейшая реализация проекта дороги Р53 (Слобода – Новосады), то есть борисовское направление. Она и дальше будет в цементобетонном исполнении. Дорога М3 (Минск – Витебск) от Минска до Плещениц.

Могилев станет вторым после столицы белорусским городом с кольцевым движением. Еще 10 лет назад вопрос о строительстве объездной был спорным. Сейчас уже очевидно – новый маршрут не только разгрузит улицы, но и наладит логистику свободной экономической зоны, которая стремительно развивается в последнее время. Оденут ее в высокопрочный бетон.

Сейчас все силы брошены на возведение моста через Днепр. Это индивидуальный проект, разработанный могилевским предприятием – единственным заводом в стране, которому под силу такие сооружения.