Второй компонент вакцины «Спутник V» получили медработники Борисовского района

Новости Беларуси. В Минской области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Вакцину вводят российским препаратом «Спутник V». В первую очередь прививают медицинских и социальных работников, педагогов. Процедура состоит из двух инъекций с интервалом в три недели. Так, в Борисовском районе первую партию вакцины получили 250 человек: это работники систем здравоохранения, образования и социальной защиты.

Татьяна Силаева, заместитель главного врача Борисовской центральной районной больницы:

Вакцинация прошла успешно. Тяжелые реакции на вакцину не отмечались. Отмечено четыре легкие реакции на вакцину. В Борисовском районе мы начали вакцинацию вторым компонентом. И на второй компонент реакции не отмечалось.