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Второй компонент вакцины «Спутник V» получили медработники Борисовского района

23 февраля 2021 14:02
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Новости Беларуси. В Минской области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Борисовском районе стартовал второй этап иммунизации.

Второй компонент вакцины «Спутник V» получили медработники Борисовского района-1
Второй компонент вакцины «Спутник V» получили медработники Борисовского района-2

Вакцину вводят российским препаратом «Спутник V». В первую очередь прививают медицинских и социальных работников, педагогов. Процедура состоит из двух инъекций с интервалом в три недели. Так, в Борисовском районе первую партию вакцины получили 250 человек: это работники систем здравоохранения, образования и социальной защиты.

Татьяна Силаева, заместитель главного врача Борисовской центральной районной больницы:
Вакцинация прошла успешно. Тяжелые реакции на вакцину не отмечались. Отмечено четыре легкие реакции на вакцину. В Борисовском районе мы начали вакцинацию вторым компонентом. И на второй компонент реакции не отмечалось.

Второй компонент вакцины «Спутник V» получили медработники Борисовского района-4

Всего в Минскую область поступило 2,5 тысячи доз первого и второго компонентов вакцины.

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# Коронавирус

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