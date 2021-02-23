Второй компонент вакцины «Спутник V» получили медработники Борисовского района

Новости Беларуси. В Минской области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Борисовском районе стартовал второй этап иммунизации.
Новости Беларуси. В Минской области продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Борисовском районе стартовал второй этап иммунизации.
Вакцину вводят российским препаратом «Спутник V». В первую очередь прививают медицинских и социальных работников, педагогов. Процедура состоит из двух инъекций с интервалом в три недели. Так, в Борисовском районе первую партию вакцины получили 250 человек: это работники систем здравоохранения, образования и социальной защиты.
Татьяна Силаева, заместитель главного врача Борисовской центральной районной больницы:
Вакцинация прошла успешно. Тяжелые реакции на вакцину не отмечались. Отмечено четыре легкие реакции на вакцину. В Борисовском районе мы начали вакцинацию вторым компонентом. И на второй компонент реакции не отмечалось.
Всего в Минскую область поступило 2,5 тысячи доз первого и второго компонентов вакцины.
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