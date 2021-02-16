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ВОЗ рекомендует сделать прививку тем, кто уже переболел коронавирусом

16 февраля 2021 06:59
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Представители Всемирной организации здравоохранения рекомендуют прививаться против COVID даже тем, кто уже переболел коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ рекомендует сделать прививку тем, кто уже переболел коронавирусом-1

Ученые выяснили, что после болезни в легкой форме уровень антител может быть очень низким и исчезнуть очень быстро. Кроме того, по мнению специалистов, даже если вы уже были инфицированы и позже получили вакцину, она поможет усилить иммунный ответ. Несмотря на то, что пока еще вирус мало изучен и нет четких данных, медики рекомендуют выждать как минимум месяц после выздоровления от COVID перед вакцинацией.  

К слову, российская вакцина «Спутник V» уже получила одобрение регуляторов во многих странах, в том числе в Беларуси, и весной уже будет доступна для всех граждан.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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