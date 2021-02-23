«Здесь похоронен мой батька». Что происходит 23 февраля в Брестской крепости?

Новости Беларуси. Каждое 23 февраля «Брестская крепость-герой» собирает десятки людей, кто помнит и никогда не забудет мужества и стойкости ее защитников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К мемориальным плитам цитадели легли цветы от военных, ветеранов, представителей власти, общественных организаций и дипломатов. В этот день в крепость возвращаются и те, для кого этот праздник вошел в личную историю семьи и стал неотделимой ее частью.

Владимир Семочкин, сын защитника Брестской крепости:

Здесь похоронен мой батька, защитник крепости. И поэтому внутренняя потребность что ли, именно в этот день прийти сюда, поклониться отцу и сказать ему спасибо за то, что он был, и он останется всегда в нашей памяти именно как защитник нашего Отечества.

Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома:

Я думаю, что понятие защиты Отечества – уже более широкое понятие, чем вооруженная защита. Здесь можно говорить о многих компонентах: и экономической безопасности, и финансовой, и информационной. Но все равно стержнем обороны и спокойствия государства остается человек с ружьем.