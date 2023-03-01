Второй день визита Президента в Китай. Что на повестке дня сегодня?

Новости Беларуси. Китай принимает Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 марта основной и самый насыщенный день государственного визита – самой высокой по международному протоколу встречи в верхах. Пока Беларусь только просыпалась, наш Президент уже начал рабочий день.

Главная локация сегодня – Дом народных собраний. Здание парламента было построено за 10 месяцев к 10-летию КНР. Правительственное сооружение способно вместить одновременно 10 тысяч человек. А каждый зал оформлен в стиле одного из регионов многоликого Китая. Кстати, лишь одна провинция КНР перспективнее, чем целый ЕС. Первая встреча главы государства с Ли Кэцяном – премьером Государственного Совета КНР.

Синоним – Поднебесная – связан не только с географическим расположением Китая. Это густонаселенная страна с самой быстрорастущей экономкой в мире и прорывными технологиями. Тысячелетия Китая – это история открытий. Бумага и порох сделали мир таким, какой он сейчас. Теперь Поднебесная задает тон индустриальному технологическому рывку. Александр Лукашенко предрекал китайское чудо, еще будучи парламентарием. Став Президентом, сделал на Китай стратегическую ставку.