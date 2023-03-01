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Второй день визита Президента в Китай. Что на повестке дня сегодня?

01 марта 2023 07:03
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Новости Беларуси. Китай принимает Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 марта основной и самый насыщенный день государственного визита – самой высокой по международному протоколу встречи в верхах. Пока Беларусь только просыпалась, наш Президент уже начал рабочий день.  

Второй день визита Президента в Китай. Что на повестке дня сегодня?-1

Главная локация сегодня – Дом народных собраний. Здание парламента было построено за 10 месяцев к 10-летию КНР. Правительственное сооружение способно вместить одновременно 10 тысяч человек. А каждый зал оформлен в стиле одного из регионов многоликого Китая. Кстати, лишь одна провинция КНР перспективнее, чем целый ЕС. Первая встреча главы государства с Ли Кэцяном – премьером Государственного Совета КНР.  

Синоним – Поднебесная – связан не только с географическим расположением Китая. Это густонаселенная страна с самой быстрорастущей экономкой в мире и прорывными технологиями. Тысячелетия Китая – это история открытий. Бумага и порох сделали мир таким, какой он сейчас. Теперь Поднебесная задает тон индустриальному технологическому рывку. Александр Лукашенко предрекал китайское чудо, еще будучи парламентарием. Став Президентом, сделал на Китай стратегическую ставку.  

Государственный визит Лукашенко в Поднебесную. Почему это важнейшее событие нескольких лет?   

Второй день визита Президента в Китай. Что на повестке дня сегодня?-4

В повестке сегодняшнего дня встреча нашего Президента с Си Цзиньпином и Ли Чжаньшу – председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Это высший законодательный орган КНР и, согласно Конституции, высший орган государственной власти страны. Институционально напоминает наш ВНС. Нынешний визит можно назвать историческим, который подчеркивает особые доверительные отношения между Пекином и Минском.  

Недавно, лишь в феврале, воздушные гавани Китая открыли для приема внешних рейсов. И вчера, 28 февраля, уже встретили борт № 1 из Беларуси. Согласно обоюдной Самаркандской декларации, мы всепогодные и всесторонние стратегические партнеры. Согласованные позиции в международной политике – и Китай готов с белорусами производить и делиться своими промышленными компетенциями и индустриальными технологиями.  

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Ли Чжаньшу # Ли Кэцян # Фотофакт

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