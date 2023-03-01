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Провели даже мастер-класс по спасению пострадавшего. Военно-патриотический клуб МЧС открыли в Гродно

01 марта 2023 06:50
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Новости Беларуси. Спасатели подключаются к воспитанию молодежи. Военно-патриотический клуб МЧС открыли в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участниками стали 22 школьника из всех образовательных учреждений областного центра.  

Провели даже мастер-класс по спасению пострадавшего. Военно-патриотический клуб МЧС открыли в Гродно-1

Воспитать у подрастающего поколения любовь к Родине – главная идея создания клуба. Здесь будут не только прививать интерес к истории, но и обучать тому, как с минимальными рисками выйти из любой чрезвычайной ситуации. Частью праздника стали показательные выступления. В школьном дворе развернули импровизированный тренировочный комплекс. Мастер-класс по спасению пострадавшего провели спасатели-высотники и пожарные.  

Провели даже мастер-класс по спасению пострадавшего. Военно-патриотический клуб МЧС открыли в Гродно-4

Даниил Януцевич, учащийся Гродненской средней школы № 33:  
С самого детства я хотел стать пожарником-спасателем. И вот благодаря клубу «Кронон» мне представилась эта возможность показать себя в этом деле.

Провели даже мастер-класс по спасению пострадавшего. Военно-патриотический клуб МЧС открыли в Гродно-7

Дмитрий Лакиза, начальник Гродненского областного управления МЧС:  
Спектр изучаемых предметов будет схож с теми предметами, которые изучают в повседневной деятельности спасатели. И будут направлены на правильные действия при возникновении различных ЧС, оказание первой медицинской помощи, действия при пожаре, при задымлении, при обнаружении источников, ионизирующих излучение, химическом заражении.  

Провели даже мастер-класс по спасению пострадавшего. Военно-патриотический клуб МЧС открыли в Гродно-10

Патриотические клубы работают во всех образовательных учреждениях Гродно. Это третий, который открыли на базе специального ведомства. Работа будет направлена также и на то, чтобы заинтересовать школьников и подготовить их к поступлению в высшие учебные заведения силовых структур страны.  

Провели даже мастер-класс по спасению пострадавшего. Военно-патриотический клуб МЧС открыли в Гродно-13

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# МЧС # общество # Дмитрий Лакиза # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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