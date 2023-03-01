Провели даже мастер-класс по спасению пострадавшего. Военно-патриотический клуб МЧС открыли в Гродно

Новости Беларуси. Спасатели подключаются к воспитанию молодежи. Военно-патриотический клуб МЧС открыли в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его участниками стали 22 школьника из всех образовательных учреждений областного центра.

Воспитать у подрастающего поколения любовь к Родине – главная идея создания клуба. Здесь будут не только прививать интерес к истории, но и обучать тому, как с минимальными рисками выйти из любой чрезвычайной ситуации. Частью праздника стали показательные выступления. В школьном дворе развернули импровизированный тренировочный комплекс. Мастер-класс по спасению пострадавшего провели спасатели-высотники и пожарные.

Даниил Януцевич, учащийся Гродненской средней школы № 33:

С самого детства я хотел стать пожарником-спасателем. И вот благодаря клубу «Кронон» мне представилась эта возможность показать себя в этом деле.

Дмитрий Лакиза, начальник Гродненского областного управления МЧС:

Спектр изучаемых предметов будет схож с теми предметами, которые изучают в повседневной деятельности спасатели. И будут направлены на правильные действия при возникновении различных ЧС, оказание первой медицинской помощи, действия при пожаре, при задымлении, при обнаружении источников, ионизирующих излучение, химическом заражении.

Патриотические клубы работают во всех образовательных учреждениях Гродно. Это третий, который открыли на базе специального ведомства. Работа будет направлена также и на то, чтобы заинтересовать школьников и подготовить их к поступлению в высшие учебные заведения силовых структур страны.